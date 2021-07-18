لبنان.. اكتشاف 124 إصابة بكورونا على متن رحلات جوية قادمة إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن رحلات جوية وصلت إلى العاصمة بيروت.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت الوزارة إنه بعد استكمال فحوص "PCR" لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بين 12 و14 يوليو؛ أثبتت النتائج وجود 124 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا.

إصابات كورونا في لبنان

يذكر أن السلطات الصحية في لبنان، أعلنت أمس السبت، تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 439 من بين المقيمين و49 وافدًا.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 550492 حالة.

وأعلنت الصحة اللبنانية، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7884 حالة.

ولا تزال حملة التلقيح ضد فيروس كورونا مستمرة في لبنان، والتي بدأت منذ 14 فبراير الماضي.

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 13.3% الذين تلقوا الجرعة الأولى 23.4% من سكان لبنان البالغ عددهم نحو 4.8 ملايين نسمة.