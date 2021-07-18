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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قائد قوات أمن الحج: دخول الحجاج والقائمين على خدمتهم باستخدام شبكة إلكترونية

قائد قوات أمن الحج
قائد قوات أمن الحج

أكد اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج، أن دخول الحجاج والمعاونين لهم والقائمين على خدمتهم، سيتم باستخدام شبكة إلكترونية ومن خلال البطاقات والتصاريح الذكية.

 

وقال قائد قوات أمن الحج، خلال حوار خاص فى برنامج "صباحك مصرى" عبر فضائية "إم بى سى مصر 2": “إننا نستطيع من خلال الأجهزة وتطبيق ميدان التأكد من الحالة الصحية لكل من يدخل الحرم الشريف، وأيضا من صحة جميع تصاريح الدخول لكل شخص”، منوها إلى أن الكاميرات تغطى جميع الأماكن المقدسة سواء كان الحرم أو مداخل مكة المكرمة.

 

وأضاف أن تحديد أعداد الحجاج كان قرارا صحيا، وبالرغم من أن المملكة لها القدرة على إدارة الحشود بالملايين، ولكن القرار الصحى حدد أعداد الحجاج وتحصينهم كشرط أساسى، من هنا أصبح تواجد الطوق الأمنى أمرا ضروريا، وذلك حفاظا على أمن وسلامة الحجاج.

 

وأوضح قائد قوات أمن الحج أن كلا من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الحج وشئون الحرمين إضافة إلى جميع الجهات الأخرى، يعملون كمنظومة واحدة، مما ساعد على سير العمل بوتيرة ممتازة جدا.

 

وأشار قائد قوات أمن الحج إلى أن الدخول للحرم المكى الشريف أصبح ممكنا لجميع الإعلاميين عن طريق تصاريح رسمية من وزارة الداخلية، كما أنه يتم التأكد من الحالة الصحية للشخص المكلف فى خدمة الحجاج، كما أنه يشترط تحصين الحجاج بجرعتين.

قائد قوات أمن الحج الأماكن المقدسة مكة المكرمة التصاريح الذكية الحجاج

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