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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الالتحاق والقبول بقسم علوم الاتصال والإعلام بآداب عين شمس

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

كشفت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، عن شروط الالتحاق والقبول بقسم علوم الاتصال والإعلام للمقبولين بالكلية ، مؤكدة ضرورة حصول الطالب علي مجموع  حسب التنسيق للعام الحالي الذي سيتم الاعلان عنه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة .

 

وأكدت كامل خلال تصريحات لصدي البلد ان الكلية تحدد اختبار  قدرات للطلاب وهو عبارة عن مقابلة شخصية للطالب، منوها الى ان الاختبار ليس تعقيديا.

 

وأضافت ، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه تم رصد جميع الدرجات لجميع الفرق.

 

وأشارت  الدكتورة حنان كامل الي أن المؤشرات الأولية للنتيجة تشير إلى أن نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق جيدة جدا، منوهة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تعق سير العملية التعليمية.

 

وقدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس  عدة  نصائح  تساعد الطالب على اجتياز اختبار القدرات بسهولة وهي:

1_ تحديد هدف

2_ التأكد من الموهبة

3_ دورات تدريبية

4_ استشارة متخصصين في المجال المراد دخوله

5_ عدم التشتت عن الهدف

6_  التخلص من القلق والخوف لأن القلق كالكرسي الهزاز الذي لا يوصل إلى أي مكان

7_ اكتساب كافة المعلومات عن الكلية ونوع الاختبارات

8_ خوض تجارب مشابهة تماماً لاختبار القدرات والتدريب على أسئلته حتى التعود عليها

 

كما قدم طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب قسم إعلام جامعة عين شمس، فيلم "ربان" تحت شعار لولاكي ما أكملنا الطريق كأول فيلم تسجيلي يتحدث عن النساء المعيلات في مصر.

 

جاء ذلك ضمن مشروعات التخرج للعام الدراسي الحالي، وحقق المركز الثاني على مستوى مشاريع إعلام عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بالجامعة، والدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بالجامعة.

 

ونالت فكرة المشروع إعجاب ودعم أ.د هبة شاهين، رئيسة القسم، وأ.سارة محمد، المشرفة على المشروع، وقدما لفريق العمل سبل الدعم الكامل حتى يتم إنجاز المشروع في وقت قياسي.

 

جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس قسم علوم الإتصال والإعلام كلية التربية جامعة عين شمس قسم إعلام جامعة عين شمس مشروعات التخرج للعام الدراسي الحالي

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