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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 يوليو.. آخر فرصة للتقديم بالدراسات العليا بـ كلية علاج طبيعي القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه ) ودرجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي (DPT) للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

‎كما نوهت الكلية عن موعد التقديم وهو يوم الثلاثاء ١٥ من يونيو الجاري حتى السبت ٣١ يوليو القادم بمقر الكلية ، على أن يكون المتقدم من خريجي كليات العلاج الطبيعي من احدى الكليات المصرية أو ما يعادلها .

 

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إعلان نتائج طلاب الماجستير والدكتوراه بكلية الآداب جامعة القاهرة

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عميد آداب القاهرة يحدد موعد فتح باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا


أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.


وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم استراتيجية لإدارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

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