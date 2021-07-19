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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة تسجل حالة وفاة واحدة بسبب كورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الإثنين، عن تسجيل ألمانيا 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 3.74 مليون إصابة.

كما سجل المعهد حالة وفاة واحدة في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليصبج إجمالي الوفيات 91363.

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فيضانات ألمانيا تدمر العشرات من سيارات أودى 2022

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ما رأيته مرعب.. ميركل تصاب بالصدمة من هول فيضانات ألمانيا

ولم يكن كورونا فقط، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأحد، الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من أوروبا بأنها "مرعبة" وذلك بعد أن ارتفع عدد القتلى في أنحاء المنطقة إلى 188 وتعرضت منطقة بافاريا لضربة جوية قاسية.

وبحسب "رويترز" البريطانية، وعدت ميركل بمساعدات مالية سريعة بعد زيارة واحدة من أكثر المناطق تضررا بالأمطار القياسية والفيضانات التي أودت بحياة 157 شخصًا على الأقل في ألمانيا وحدها في الأيام الأخيرة، في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ نحو ستة عقود.

وقالت أيضًا إنه سيتعين على الحكومات أن تتحسن بشكل أسرع في جهودها لمعالجة تأثير تغير المناخ بعد أيام فقط من تحديد أوروبا لمجموعة من الخطوات نحو "صافي انبعاثات صفرية" بحلول منتصف القرن.

 

وقالت لسكان بلدة أديناو الصغيرة في ولاية راينلاند بالاتينات: "إنه أمر مرعب. لا تكاد اللغة الألمانية تصف الدمار الذي حدث".

 

ومع استمرار جهود تعقب الأشخاص المفقودين، استمر الدمار يوم الأحد عندما تعرضت منطقة بافاريا جنوب ألمانيا لفيضانات مفاجئة أودت بحياة شخص واحد على الأقل.

 

وتحولت الطرق إلى أنهار وجرفت بعض المركبات ودُفنت مساحات شاسعة من الأرض تحت الوحل الكثيف في بيرشتسجادنر لاند. ويقوم المئات من عمال الإنقاذ بالبحث عن ناجين في المنطقة المتاخمة للنمسا.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 المستشارة الالمانية فيضانات ألمانيا الصحة العالمية

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