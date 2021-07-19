محافظ القاهرة: تشديد الرقابة على مواقف السرفيس لمنع استغلال المواطنين في العيد

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة عيد الأضحى المبارك .

كما اكد المحافظ في تصريحات صحفية على انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.



وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الأضحى المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام مع التأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.



وأكد محافظ القاهرة على أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى .



