هل الصيام يخفض السكر.. سؤال وجواب

يعد مرض السكر من أكثر الأمراض المزمنة التي يعاني منه الكثير ، ولكن هناك بعض الاحتياطات التي يجب أن يتخذها المريض لخفض مستوي السكر وقد يتساءل الكثير هل الصيام يخفض السكر.

- هل الصيام يخفض السكر

فاذا كنت مصابًا بداء السكري ، قد تكون مستويات السكر في الدم (المعروفة أيضًا باسم جلوكوز الدم) مرتفعة باستمرار، بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف جسمك ويؤدي إلى العديد من المشكلات الأخرى.

كم نسبة السكر في الدم هل أكثر من اللازم؟ ولماذا يعد ارتفاع الجلوكوز ضارًا للغاية بالنسبة لك؟ فيما يلي نظرة على كيفية تأثير مستوياتك على صحتك.

ماهي مستويات السكر في الدم الطبيعية؟

تكون أقل من 100 مجم / ديسيلتر بعد عدم تناول الطعام (الصيام) لمدة 8 ساعات على الأقل. وهم أقل من 140 مجم / ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام.

خلال النهار ، تميل المستويات إلى أن تكون في أدنى مستوياتها قبل الوجبات مباشرة. بالنسبة لمعظم الأشخاص غير المصابين بداء السكري ، تتراوح مستويات السكر في الدم قبل الوجبات بين 70 إلى 80 مجم / ديسيلتر. بالنسبة لبعض الناس ، 60 هو طبيعي ؛ للآخرين 90.

هل الصيام يخفض السكر؟ يختلف بشكل كبير أيضًا لن ينخفض ​​مستوى الجلوكوز لدى العديد من الأشخاص إلى أقل من 60 ، حتى مع الصيام لفترات طويلة.

عند اتباع نظام غذائي أو الصوم ، يحافظ الكبد على مستوياته الطبيعية عن طريق تحويل الدهون والعضلات إلى سكر قد تنخفض مستويات عدد قليل من الأشخاص إلى حد

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٢- أن يتابع حالته الصحية بصفة مستمرة مع متخصص في السكر

٣- فحص السكر في الدم عدة مرات يوميا خاصة الفترة من الظهر وحتى المغرب حيث يزيد معدل إنخفاض السكر في الدم كذلك بعد الافطار والسحور بساعتين حيث يرتفع السكر بنسبة كبيرة. ورأى دار الافتاء أن فحص السكر لا يبطل الصيام.

٤- تعديل جرعات ومواعيد أدوية السكر بمعاونة الطبيب خاصة الانسولين ومنتجات السلفوناميد (دوانيل، ديامكرون، أماريل" لتجنب الانخفاض الشديد للسكر في الدم

٥- الاستعداد فورًا للافطار إذا شعر المريض بأعراض إنخفاض السكر في الدم أو إن كان معدل السكر في أى لحظة أقل من ٧٠ مجم/مل. في حالة إنخفاض السكر عن ٩٠ مجم/مل ينصح بتكرار قياس السكر مرات عديدة حتى موعد الافطار مع وقف الصيام فورًا إذا إنخفض معدل السكر