قاهرة المستحيل.. خالد الطوخى يحيى ذكرى والدته سعاد كفافى مؤسسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تمر اليوم الذكرى الـ١٧ لرحيل الدكتورة سعاد كفافى رائدة التعليم الخاص والتى تحمل لقب "قاهرة المستحيل" و"سيدة الأحلام العظيمة" حيث اقتحمت بكل شجاعة مجالات المشروعات الإنسانية والإجتماعية غير المسبوقة التى تستهدف فى المقام الأول "بناء الإنسان" وذلك بالاستثمار فى التعليم بما يصب فى مصلحة المجتمع عن طريق بناء جيل جديد من الخريجين متسلح بالعلوم والتكنولوجيا والخبرة الكافية التى تؤهلهم لإقتحام سوق العمل.



ومن المقرر أن يقوم خالد الطوخى رئس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بإحياء ذكرى والدته الراحلة فى جو عائلى تقديراً لمشوارها المشرف فقد كانت نموذجاُ للسيدة المصرية الطموحة التى اكتسبت سمعة عظيمة على امتداد سنوات حياتها الناجحة حيث ولدت د.سعاد كفافى عام 1928 وتوفيت عام 2004، تاركة خلفها خمسة وأربعين عامًا من الجهد المتواصل لتحقيق أهدافها.. كما أنها تعد أيضاً واحدة من الرواد فى تاريخ التعليم الخاص فى مصر، فقد حققت شهرة كبيرة باعتبارها خبيرة متميزه فى هذا المجال، ويرجع الفضل فى ذلك إلى مؤهلاتها المتميزة علاوة على الدقة المتناهية فيما يتعلق بأعمالها الأكاديمية والإدارية وغيرها.



الجدير بالذكر أن التربوية الراحلة سعاد كفافى كانت قد أنشأت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى عام عـام 1996 بمدينة ٦ أكتوبر ومنذ ذلك التاريخ تشهد الجامعة حالة من التحديث الشامل والتطوير المستمر الى أن أصبحت واحدة من كبرى الجامعات الخاصة فى مصر والمنطقة العربية ، حيث تضم : كلية الطب التي يتبعا المستشفى التعليمي الذى يحمل اسم الدكتورة سعاد كفافى ، وكلية الصيدلة والتصنيـع الدوائى، وكلية طب جراحة الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية تكنولوجيا المعلومات، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الآثار والإرشاد السياحى.