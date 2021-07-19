شاهد | ماذا فعلت لدغة ثعبان بطفلة

لدغة ثعبان

اصيبت طفلة صغيرة بحالة "مروعة" بعد أن لدغها ثعبان سام خلال قضائها نزهة مع عائلتها في منطقة ميدلسبورو ببريطانيا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لدغت جريس رويز ، 11 عامًا ، من ثعبان ، بينما كانت في بقعة الجمال المحلية الشهيرة كود بيك ريزرفوار ، في أوزموثيرلي.

فيما أذهل الحادث الأطباء ، حيث تضخم قدم جريس إلى "ثلاثة أضعاف الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه" بينما وصل السم إلى كليتيها.

كانت جريس خرجت في نزهة عائلية مع والدها وأختها بعد ظهر يوم الجمعة بعد أن أنهت يومها الأخير في المدرسة.

و أوضحت والدتها ماجي ميس ، 37 عاماً ، أن ابنتها "دعست على شيء ما على ممر المشاة ، ثم رأته ينزلق في الطريق".

فتاة لدغها ثعبان

وأضافت ان عندما عاد والدها من حزم أمتعته رأى جريس تبكي بشكل هيستيري ، لكنه اعتقد أنها كانت مفرطة في التصرف، و في الطريق إلى المنزل ، بدأت جريس تشكو من آلام في المعدة بينما كانت قدمها تنبض.

وحين وصلت إلى منزل العائلة بعد بضع ساعات ، كان وجهها منتفخًا ، وكانت قدمها سوداء وزرقاء وكانت مريضة جسديًا".

ثعبان يلدغ فتاة

وتمكن الأطباء من تأكيد شكوك الأسرة في أنها كانت لدغة ثعبان ، وبعد إجراء الاختبارات ، اكتشفوا أن السم قد وصل إلى كلية جريس.

بقيت جريس في المستشفى لمدة يومين حتى الآن ، وخلال هذه الفترة "وصل التورم إلى نصف ساقها" ، وفقًا لوالدتها.