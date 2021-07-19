عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

الملء الثاني لسد
الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يهدد مصر والسودان

إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ بخصوص سد النهضة، والموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015، بالاستمرار في بناء وملء سد النهضة بدون اتفاق قانوني ملزم وتنسيق بين الدول الثلاثة بحسب نص الاتفاق، هذا ما أكدت لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، واصفة الإجراءات الإثيوبية بأنها تنتهك الحقوق المائية التاريخية لشعبي مصر والسودان .

دعوات للتدخل 

كما دعت لجنة حقوق الإنسان العربية جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. 

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

وقالت إن "ما تقوم به إثيوبيا من بناء وتعبئة سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني من شأنه المساس بكافة الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". 

وجاء ذلك على خلفية إعلان إثيوبيا الملء الثاني، دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يضمن الحق الشرعي لـ مصر والسودان في مياه النيل.

وبدأت إثيوبيا الشهر الجاري عملية الملء الثاني لـ سد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم مع مصر و السودان ، مخالفة بذلك تعهداتها الواردة في إعلان المبادئ الموقع بين مصر و السودان وإثيوبيا عام 2015.

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

وعلق موقع "فاتيكان نيوز" بالقول إن مخاوف مصر والسودان المتعلقة بتأثر حصتيهما من مياه نهر النيل مبررة وغير مبالغ فيها، فالسودان، وبدرجة أكبر مصر، تعتمدان على مياه النيل باعتبارها المصدر الأساسي لمياه الري والشرب، وقد بدأ تأثير عملية الملء الثاني لسد النهضة يؤثر بشكل ملموس على منسوب مياه النيل في السودان بالفعل.

المياه أمن قومي 

ونقل الموقع عن الباحث المتخصص بشؤون الأمن المائي بمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الفرنسية فرانك جالاند قوله إن سد النهضة أصبح يطرح سؤالًا يتعلق بالأمن القومي في مصر والسودان ، موضحًا أن 98% من إمدادات المياه العذبة في مصر تعتمد على نهر النيل، ويعتمد 95% من سكان مصر على النيل لتأمين احتياجاتهم من المياه، فيما تواجه مصر مخاطر قنبلة انفجار سكاني موقوتة، وفي هذا السياق من الطبيعي أن تنظر الحكومة المصرية إلى قضية سد النهضة بوصفها مسألة أمن قومي.

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

وللمزيد حول أزمة سد النهضة والإدانة العربية للانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان في مياه النيل شاهد الفيديوجراف التالي: 

سد النهضة اثيوبيا مصر السودان مصر والسودان

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

ترشيحاتنا

كم عدد تكبيرات العيد .. وهل فرض أم سنة ؟

تهدد البنات والستات.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

بمواد خاصة .. تعقيم جبلي الصفا والمروة استعدادا لاستقبال الحجاج.. صور

أخبار الأهلي|الخطيب يشكر الرئيس ومؤسسات الدولة.. وصول رباعي الأهلي الأولمبي إلى طوكيو.. نادي فرنسي يهدد صفقة الفريق المنتظرة

حكم صلاة العيد في المذاهب الأربعة وهل واجبة أم مستحبة ؟

الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر شرقي بغداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

خبير أوبئة: انتظروا موجة رابعة من كورونا في هذا التوقيت

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

فخر العرب.. محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الإسلامية في عيد الأضحى

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

لم تدخل في غيبوبة ..أخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ