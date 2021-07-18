راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ردا قاسيا لـ حاتم الحويني الشهير بـ ابن الحويني بعد تطاوله على النقيب من خلال منشور عبر صفحته على فيس بوك بسبب شطب عضوية الفنانة حلا شيحة من نقابة الممثلين بعد أزمتها الأخيرة مع تامر حسني ووصفها الفن بالهابط والحرام، وهو ما جعل أزمة حاتم الحويني وأشرف زكي في مقدمة اهتمامات البحث خلال الساعات الماضية.

حاتم الحويني وأشرف زكي

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين عن تحريره محضرًا ضد ابن الحويني نجل الباحث أبو إسحاق الحويني ، متهمًا إياه بالسب والقذف.

من ناحية أخرى وجه الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين رسالة للتيارات المتشددة المهاجمة لموقف النقابة من الفنانة حلا شيحة ، قائلا: "يكشفون دائمًا عن أنفسهم وهذا هو أسلوبهم، غلطانين وشتامين ومستهترون بالدين"، وذلك تعليقا على منشور ابن الحويني .

أشرف زكي يتوعد حاتم الحويني

وتابع نقيب الممثلين في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، قائلا: “هل الدين قالك اشتم ؟! هل السب والطعن في الأعراض من الدين؟”.

كما وجه أشرف زكي نقيب الممثلين رسالة إلى ابن الحويني قائلا: "اشتمني أنا راجل لراجل ؟! إيه اللي جاب أسرتي في الموضوع .. أقسم بالله حقنا مش هنسيبه".

تعليق أشرف زكي على أزمة حلا شيحة

وتعليقًا على أزمة الفنانة حلا شيحة قال أشرف زكي إن "موضوع " حلا" بالنسبة للنقابة انتهى خلاص ..مش هفتحه تاني والنقابة الآن بصدد إعادة ترتيب أوراقها في أي حد شايف إن الفن حرام، وأي حد هيشوف الموضوع من زاوية إن الفن حرام ومبتذل لا مكان له في النقابة".

وتعليقا على "البوست" الذي كتبته حلا شيحة مؤخرًا وتحدثت فيه عن موقف نقابة المهن التمثيلية وشطبها، وأن الموقف يتنافى مع ما قالته دار الإفتاء عقب أشرف زكي قائلًا : "لا تعليق .. الموضوع خلص بالنسبة لنا ! وهي ليست مفوضة بالتحدث باسم دار الإفتاء المصرية".

وللمزيد حول تصريحات ابن الحويني و أزمة حاتم الحويني وأشرف زكي نقيب الممثلين بسبب " توبة حلا شيحة " شاهد الفيديوجراف التالي: