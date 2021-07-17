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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

لقطة من فيديو ضرب
لقطة من فيديو ضرب مواطن في قطار منوف

موجة كبرى من التعاطف أثارها كمسري قطار منوف عقب انتشار فيديو ضرب مواطن وتعديه عليه في قطار منوف بسبب عدم امتلاكه ثمن التذكرة. 

ماذا حدث في قطار منوف 

 

حامد الهلباوي، كمسري قطار منوف ، ابن قرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الذي لاقى ملايين الانتقادات على مواقع التواصل وشاشات التلفاز، رد على تلك الاتهامات بأنه لم يخطئ وينفذ تعليمات رؤسائه في العمل ولم يعتد على المواطن داخل قطار منوف. 

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وظهر كمسري قطار منوف في فيديو خلال الأيام القليلة الماضية معتديا على أحد الركاب بسبب رفضه دفع غرامة لعدم وجود تذكرة داخل قطار منوف .

 

وأكد كمسري قطار منوف أنه لو عاد الموقف سيتصرف كما تصرف، قائلا "أنا لم أخطئ". 

 

وأوضح كمسري منوف أن الراكب أراد القفز من القطار ومنعه لوجود طفلته معه، لافتا إلى أنه عاد لعمله عقب التحقيق معه ولم يُوجه له المحققون أي اتهام.

 

فيديو ضرب مواطن في قطار منوف 

 

وتابع أن المواطن هرب بمجرد وقوف قطار منوف ولم يتم تحرير محضر له، وإنما تم تحرير محضر لـ سيدة القطار بمحطة شبين الكوم، لتعطيلها القطار، حيث أثارت الذعر والبلبلة بين الركاب وتوقف القطار نحو ربع ساعة بمحطة شبين الكوم. 

 

وذكر أن الراكب أكد أنه يملك نقودا ولكنه لن يدفع، ما جعل كمسري منوف يهدده بتحرير محضر لعدم دفع الغرامة. 

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وأضاف أن قيمة التذكرة جنيه واحد والراكب لم يملك ثمن تذكرة قطار منوف، موضحًا أنه ينفذ التعليمات للحفاظ على المال العام.

 

سيدة القطار تتحدث 

وعن ملابسات تصوير فيديو ضرب مواطن قالت سيدة القطار هناء قنديل المحامية لـ صدى البلد، إنها كانت تستقل قطار منوف وسمعت مشاجرة وصراخ طفلة فقامت من مكانها لمعرفة ما يحدث خوفا من أن تكون هناك حادثة ولكنها وجدت طفلة تبكي ووالدها يتشاجر مع الكمسري.  

 

وأضافت أن الموجودين أكدوا أن الكمسري ومساعده اعتديا بالضرب علي الراكب لعدم وجود تذكرة ودفع قيمة الغرامة. 

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وللمزيد حول ما فعلته سيدة القطار ورد كمسري منوف وروايته المختلفة لواقعة قطار منوف شاهد الفيديوجراف التالي: 

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