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رئيس التحرير
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راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

مباراة الأهلي ضد
مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز

ينتظر جمهور الساحرة المستديرة إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها غدًا السبت في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس في المغرب. 

الأهلي ضد كايزر تشيفز

الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه.

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الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 مرات، بفارق 4 ألقاب على كل من الزمالك ومازيمبي الكونغولي، اللذين يقبعان في المركز الثاني. 

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، وذلك على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

وقبل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز أكد موسيماني مدرب الأهلي أن فريقه مستعد للمباراة جيدًا.

وأشار موسيماني إلى سعيه لإسعاد جماهير النادي الأهلي بالحصول على لقب البطولة العاشرة.  

فيما أكد محمد الشناوي قائد فريق النادي الأهلي أن كايزر تشيفز ليس فريقا سهلا.

وأشار محمد الشناوي إلى أن المباريات النهائية لها حساباتها الخاصة ولا تعتمد على تاريخ الأندية ولا إنجازاتها. 

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الأهلي وكايزر تشيفز .. من يفوز؟ 

على الجانب الآخر يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا . 

وقال قائد تشيفز خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي: "حلم كل لاعب أن يلعب في هذا المستوى، لقد عملنا بجد للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونحن نستحق أن نكون هنا". 

وتابع قائد كايزر تشيفز خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز إن "جميع اللاعبين سعداء ومتحمسون ويتطلعون إلى مواجهة الأهلي، لدينا مزيج جيد من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة".

وأشار إلى أن "الشباب متحمسون ليكونوا جزءًا من هذا الفريق، لدينا روح طيبة وهذا أثر على أدائنا حتى الآن، حان الوقت الآن لتقديم عرض جيد مرة أخرى". 

وتابع تعليقا على مباراة الأهلي وكايزر تشيفز : "نحن في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد 20 عامًا يعرف كل لاعب تاريخ النادي وما مر عبر السنين.. نحن في وضع يسمح لنا بكتابة التاريخ وندرك ذلك، لقد حصلنا على الكثير من الدعم من الجميع ولا نطيق الانتظار حتى تبدأ مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز ". 

واختتم قائلا "نحن أقوى من أي وقت مضى في المنافسة، سنعطي كل شيء لمدة 90 دقيقة لكتابة التاريخ"، في إشارة إلى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز . 

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وللمزيد حول تصريحات موسيماني و محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا شاهد الفيديوجراف التالي:  

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