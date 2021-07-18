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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

الأهلي يحقق حلم اللقب
الأهلي يحقق حلم اللقب الإفريقي العاشر

توج النادي الأهلي، للمرة الثانية على التوالي، بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمملكة المغربية، ليتمكن الأحمر من تحقيق حلم العاشرة يا أهلي. 

الأهلي وكايزر تشيفز

خلال مباراة الأهلي وكايزر تشيفز افتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق. 

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العاشرة يا أهلي 

وأضاف الأهلي أن الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي أفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على غرار تسديدة "القاضية ممكن". 

ثم نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

ملخص مباراة الأهلي وكايزر تشيفز 

في نهائي بطولة إفريقيا، بدأ الأهلي متراجعًا في أول دقيقة أمام ضغط لاعبي كايزر تشيفز، وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح في الدقيقة 2 . 

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز في الدقيقة 3 . 

مباراة تليق بـ نهائي دوري أبطال إفريقيا 

واصل الأهلي بطل نهائي بطولة إفريقيا نتفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

وتلقى باركر قائد فريق كايزر تشيفز إنذارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 . 

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وباغت سمير نوركوفيتش كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدى لها محمد الشناوي ببراعة . 

وتلقى أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على سمير نوركوفيتش في الدقيقة 21 . 

وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .

وجاءت بطاقة حمراء على لاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .

وأجرى موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .

وفي الدقيقة 48 ، جاءت كرة عرضية من علي معلول من الطرف الأيسر تصل إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع، ومن ثم سدد كرة ارتطمت بدفاع كايزر تشيفز.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق . 

تشكيل الأهلي ضد كايزر تشيفز :

محمد الشناوي، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، أمام كايزر تشيفز، بعد التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي في دور نصف النهائي بنتيجة4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مواجهتي الذهاب.

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وللمزيد حول نهائي دوري أبطال إفريقيا وتاريخ بطولات الأهلي في مشواره الإفريقي وصولا إلى تحقيق حلم العاشرة يا أهلي في نهائي بطولة إفريقيا شاهد الفيديوجراف التالي: 

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