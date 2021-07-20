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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم 3 أطفال.. إصابة 6 أشخاص في انفجار منزل بولاية تكساس الأمريكية

انفجار في تكساس الأمريكية
انفجار في تكساس الأمريكية

اعلنت السلطات الأمريكية، إصابة 6 أشخاص على الأقل إثر انفجار في منزل بضاحية دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

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وذكرت محطة تلفزيون “كي دي إف دبليو-تي في” المملوكة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية، أن ثلاثة بالغين وثلاثة أطفال نقلوا إلى المستشفيات، لكن لم يتم الكشف عن مدى إصاباتهم.

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت حطامًا تناثر في جميع أنحاء حي سكني، ويبدو أنه منزل مدمر بالكامل.

وقال مسؤولون إن المحققين لم يحددوا سبب الانفجار.

وصرحت شاهدة عيان: "فجأة سمعت ما اعتقدت أنه باب زجاجي منزلق ينكسر".

وأوضح ستيف ستولر المتحدث باسم المدينة، لقناة فوكس نيوز، أن المنزل سُوِّيَ بالأرض، وكان خمسة أشخاص على الأقل بداخله وقت الانفجار. 

وأضاف أن ثلاثة منازل بالقرب من المنزل الذي وقع فيه الانفجار، تضررت أيضا.

السلطات الأمريكية شاهدة عيان انفجار تكساس الأمريكية الشرطة الأمريكية

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