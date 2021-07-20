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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. الأسد يؤدي صلاة العيد في حمص.. صور

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد

أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم، الثلاثاء، في رحاب جامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد في مدينة حمص، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

 

وأدى الصلاة مع الأسد؛ وزير الأوقاف، والمفتي العام للجمهورية السورية، ومحافظ حمص، وأمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين يؤمهم الشيخ عصام المصري مدير أوقاف حمص.

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وألقى الشيخ المصري خطبة العيد أكد فيها على معاني العيد السامية التي تعلم الإنسان الصبر وترسخ فيه قيم التضحية والفداء وقيمة الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن ومنزلتها عند الله عز وجل.

 

وقال خطيب العيد: “إننا من جوار ضريح البطل خالد بن الوليد في حمص نعلنها وفاء لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري الذي طهر هذا المكان من دنس الإرهاب الذي حاول تشويه صورة الإسلام وحقيقة الإيمان ونقول: نحن معك بالكلمة الطيبة والفكر المعتدل والعقل المنفتح”.

 

وأشار الشيخ المصري إلى أهمية العقائد والأخلاق والعروبة في المجتمع والتي جاءت ضمن المعاني التي تضمنتها كلمة القسم كركيزة من ركائز المستقبل في هذا الوطن ولهذا الشعب الغني بتنوعه والقوي المتماسك بتجانسه وبنيانه، العنيد في وطنيته المدافع عن كرامته.

 

وختم خطيب العيد بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ سوريا من كيد الأعداء ويعيد الأمن والأمان إلى ربوعها وأن ينصر جيشها وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها وأن يحفظ الرئيس الأسد ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه خير الوطن ومصلحته.

 

وكان الرئيس السوري قرأ الفاتحة على روح الصحابي الجليل قبل أداء صلاة العيد في الجامع الذي أعيد تأهيله من الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب.

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سوريا بشار الأسد عيد الأضحى صلاة العيد اخبار العالم

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