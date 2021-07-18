قصة تسمم نوال الزغبي في سوريا وآخر تطورات حالتها الصحية

تعرضت المغنية اللبنانية نوال الزغبي ، لوعكة صحية أمس، نقلت على إثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.

قصة تسمم نوال الزغبي

أحيت نوال الزغبي حفلا غنائيا كبيرا مساء الجمعة الماضي، في ريف العاصمة السورية دمشق، تألقت فيه بإطلالة بيضاء بعد سنوات من الغياب بسبب أوضاع الحرب في سوريا.

وعقب انتهاء الحفل نقلت العديد من مواقع الفن اللبنانية خبر تسمم نوال الزغبي ، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التغريدة الأولى لنوال الزغبي تعلن شفائها

نشرت نوال الزغبي تغريدة حول تفاصيل حالتها الصحية أمس قائلة:" الحمد لله صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".

اتهامات بتسمم نوال الزغبي في سوريا

تداول رواد موقع تويتر تغريدات عديدة حول حقيقة ما حدث مع المغنية اللبنانية نوال الزغبي، والمتسبب وراء تعرضها لحادث التسمم الغذائي، ما اضطرها للدفاع عن البلد المضيف لحفلها الأخير.

ونشرت نوال الزغبي تغريدة جديدة اليوم قائلة:" قرأت أخبارعن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي".

واستطردت نوال الزغبي:" الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حس بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن.. هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

نوال الزغبي توضح حقيقة تسممها في سوريا

فراس حليمي يعلن مرض نوال الزغبي

الإعلامي فراس حليمي كان أول من كشف التفاصيل حول مرض نوال الزغبي، في تغريدة عبر تويتر، بحسب موقع قناة LBC اللبنانية.

وكتب فراس حليمي "الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير"، متابعا: "مهنية وأخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم".

وسرد فراس حليمي، أن نوال الزغبي أحيت حفلا رغم وضعها الصحي، وقال "لهلق بعدني مش مصدق إنها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى.. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة".

وختم : "بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي".