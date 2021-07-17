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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من نوال الزغبي عقب خروجها من المستشفى

نوال الزغبي
نوال الزغبي

حرصت الفنانة نوال الزغبي علي طمأنة جمهورها على صحتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

ودشنت نوال الزغبي كاتبة: "الحمدالله صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".

 

وكانت الفنانة نوال الزغبي شعرت بوعكة صحية قبل إحياء إحدى الحفلات أمس بسوريا، وكانت من المقرر أن تدخل المستشفى ولكنها رفضت احترامًا للجمهور الذي كان ينتظرها.

 

لتنهي نوال الزغبي الحفل أولًا، وتعود بعد انتهاء الحفل إلى لبنان، وتُنقل لأحد المستشفيات بها، وهو ما ذكرته احدي الصحف اللبنانية.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لنوال الزغبي، كالاتي:

 

  • الحمد لله على سلامتك.  خفنا كتير عليكِ واتطمنا كمان
  • الف سلامة الك ياعمري
  • الحمدلله على سلامتك ياعمري  انشغل بالي عليك وانا بموت فيك الله يطول في عمرك
  • قلبي حمدالله على سلامتك قلقتينا عليكي ، الحمدلله انك بخير ماتشوفي شر ابدا يارب  عين و صابتك الكل كان بيتكلم على جمالك

 

وكان الشاعر أحمد حسن راؤول، عبّر عن سعادته بتجدد التعاون مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي في البومها الجديد “عكس الطبيعة” والذي تستعد لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وقال أحمد حسن راؤول، في تصريح لـ “صدى البلد” الألبوم ميني ألبوم مكون من 4 أغان، منها أغنية لبنانية وأغنية خليجية، وأغنتيتين مصريتين أنا مشارك في المصرية، ومبسوط إني مشارك بألبوم "عكس الطبيعة" كلماتي وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم".

 

وتابع قائلاً: “ الأغنية مبهجة والأغنية التانية مبهجة برضو وده شكل اغاني الصيف عوماً ده غير أن الناس محتاجة فرحة .. وحاجة تشرفني اني اشتغل مع الفنانة نوال الزغبي تاني بعد التعاون في عقلي وقف .. وإني اعمل هيد الالبوم بيديني ثقة وبيأكدلي إني ماشي صح .. حاجة مهمة بالنسبالي”.

 

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