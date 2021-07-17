بحامبسوت بيضاء.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو تستعرض فيه جمال اطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيه بأطلالة كلاسيكية أنيقة، بجامبسوت ابيض، مكشوف الضهر، وحرصت على تدعيم اطلالتها بلوك ميك اب وتسريحة شعر فورمه مرفوعه تبرز جمالها.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومحبيها على السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: جمالك يجنن - قمر يا نجمة.

وشاركت الفنانة نوال الزغبي غلاف ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “عكس الطبيعة”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

وظهرت نوال الزغبي على الغلاف مرتدية فستانا قصيرا باللونين الأبيض والأزرق، جالسة علي كرسي داخل احد الشواطئ، وخلفها منظر طبيعي خلاب للبحر.

من جانب آخر، طرحت نوال الزغبي، أغنيتين مؤخرا بعنوان "أسعد لحظة"، و"بكلم خيالى".

وقالت نوال الزغبي فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، لكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما في العيد.

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة”.