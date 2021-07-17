عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحامبسوت بيضاء.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو تستعرض فيه جمال اطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت فيه بأطلالة كلاسيكية أنيقة، بجامبسوت ابيض، مكشوف الضهر، وحرصت على تدعيم اطلالتها بلوك ميك اب وتسريحة شعر فورمه مرفوعه تبرز جمالها.

 

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومحبيها على السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: جمالك يجنن - قمر يا نجمة.

 

وشاركت الفنانة نوال الزغبي غلاف ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “عكس الطبيعة”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

وظهرت نوال الزغبي على الغلاف مرتدية فستانا قصيرا باللونين الأبيض والأزرق، جالسة علي كرسي داخل احد الشواطئ، وخلفها منظر طبيعي خلاب للبحر.

 

من جانب آخر، طرحت نوال الزغبي، أغنيتين مؤخرا بعنوان "أسعد لحظة"، و"بكلم خيالى".

 

وقالت نوال الزغبي فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، لكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما في العيد.

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة”.

اخبار نوال الزغبى اطلالات نوال الزغبي اطلالة نوال الزغبي اغاني نوال الزغبي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اعمال نوال الزغبي

ترشيحاتنا

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

فيفو تزيح الستار عن هاتف مميز بتقنية الـ 5G

حكاية بئر زمزم.. ولماذا ترك سيدنا إبراهيم السيدة هاجر وابنهما إسماعيل؟

15 بندا لضمان حماية حقوق المستهلك والتاجر وفقا للقانون.. تعرف عليها

تبدأ من 120 ألف ريال.. مواصفات جيب شيروكي موديل 2021 في السعودية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايرز تشيفز بنهائي أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

زفاف في المستشفى.. شاهد كارثة تصيب عروس بسبب الرقصة الأولى|صور

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ