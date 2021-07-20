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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب صلاة العيد.. محافظ الجيزة يوجه برفع المخلفات والتطهير الدوري للمجازر

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجزر الوراق، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي بأول أيام عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع فتح المجازر مجانا.

 

وأكد راشد ، أن محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري قد جهزت 23 مجزر لاستقبال المواطنين لذبح الاضاحي بالمجان  طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزاً للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

 

وخلال جولته داخل محزر الوراق، شدد المحافظ علي كافة العاملين بالمجزر بضرورة تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين والتسهيل عليهم مع التأكيد علي ضرورة رفع المخلفات أولا بأول حفاظا علي النظافة العامة  والتطهير الدوري للعنابر الخاصه بالمجزر والكشف علي الذبائح الخاصة بالمواطنين للاطمئنان علي سلامة اللحوم  .

 

وشملت الجولة، مجازر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ، ومجزر وردان، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية ، ومجزر ناهيا بالمريوطية ، ومجزر البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجازر العياط والمتانيا بالعياط، ومجازر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق ، ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ، ومجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية ، ومجزر رينا" مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجزر البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ علي حالة الشوارع والبيئة.

 

رافق المحافظ، خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ، واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ، والدكتور أشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطري وهاني السيسي رئيس حي الوراق .

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