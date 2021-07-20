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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد هندسة القاهرة : لا يوجد امتحان قدرات لـ طلاب الثانوية العامة هذا العام

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نفى  الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة ، وجود امتحان قدرات لـ طلاب الثانوية العامة 2020-2021 بالكلية هذا العام . 

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لـ صدى البلد ، أنه تم تأجيل فكرة امتحان القدرات بكلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة نظرا لظروف فيروس كورونا . 

كما أكد الدكتور حسام عبد الفتاح ، أن الكلية تقوم بإجراء امتحان لغة لطلاب الساعات المعتمدة  فقط وفى حالة عدم اجتياز الطالب الامتحان لا يتم الالتحاق بها . 
 

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 أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إجراء اختبارات القدرات قبل انطلاق تنسيق الثانوية العامة، والذي سيجرى وفق قواعد تنسيق العام الماضي .

ومن المرجح أن تجرى الاختبارات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقبل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق،  وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ، وذلك للكليات التي يشترط الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات.

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنويا الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكليات التي يتطلب القبول بها خوض امتحانات القدرات، والتي جاءت على النحو التالي:

1 – عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

2 – رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

 

وأتاحت وزارة التعليم العالي العام الماضي للطلاب؛ التسجيل في اختبارات القدرات إلكترونيًا وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت حيث يتم  تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق هذا الرابط .

/www.tansik.egypt.gov.eg

المجلس الأعلى للجامعات يعلن قواعد التنسيق 


وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

وناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

بينما أكد المجلس الأعلى للجامعات انه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية( نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم  الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

 

الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة امتحان قدرات طلاب الثانوية العامة هندسة جامعة القاهرة

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