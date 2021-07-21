منها شاي الليمون.. مشروبات تساعد على الهضم في عيد الأضحى

مشروبات تساعد على الهضم فى عيد الأضحى يجب أن تحتوى عليها مائدتك أبرزها شاي الأعشاب وهو مصنوع من الفواكه المجففة أو الزهور أو التوابل أو الأعشاب ، ومن أفضل أنواع شاي الأعشاب شاي البابونج وشاي النعناع وشاي الزنجبيل وشاي الكركديه وما إلى ذلك فهى من أفضل المشروبات التى تساعد على الهضم فى العيد

1. شاي الكركم

يعد شاى الكركم من أفضل مشروبات تساعد على الهضم فهو يصنع عن طريق تخمير جذر الكركم المبشور ويساعد دمج شاي الكركم مع مكونات أخرى مثل الزنجبيل والليمون والعسل على هضم أسرع للحوم العيد

-كيف تصنع شاي الكركم؟

قم بغلي 4 أكواب من الماء وأضف 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون أو المبشور أو البودرة.

على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة اترك الخليط يالشاي في كوب واتركيه ليبرد لمدة 5 دقائق. أضف العسل والحليب والليمون والزنجبيل أو الفلفل الأسود لتعزيز مذاقه.

2. شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج مهدئًا بشكل طبيعي بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة و أشارت الدراسات إلى أن استنشاق بخار البابونج يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد ، بما في ذلك التهاب الحلق كما يعد شاى البابونج من أفضل المشروبات التى تساعد على الهضم فى العيد

كيف تصنع شاي البابونج؟

أضف القليل من مسحوق البابونج إلى كوب من الماء المغلي الساخن. انقعه لمدة 10 دقائق و قم بتصفيته وشربه مرتين في اليوم. يمكن تناول شاي البابونج في أي وقت من اليوم

3. شاي الليمون

شاي الليمون غني بمضادات الأكسدة ، وله خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ، ويساعد على تعزيز الهضم الصحي فهو من أفضل مشروبات تساعد على الهضم و قد يساعد شاي الليمون أيضًا في تخفيف القلق.

مشروبات تساعد على الهضم

كيف تصنع شاي الليمون؟

صب 1 كوب ماء مغلي على 1 إلى 3 ملاعق صغيرة من الليمون الطازج أو المجفف. انقع لمدة خمس دقائق على الأقل. صفي الشاي. استمتع بينما يكون الجو دافئًا لجني الفوائ

4- شاي الكركديه

شاي الكركديه ، المعروف أيضًا باسم الشاي الحامض ، مصنوع من مزيج من أزهار الكركديه كما أن شاى الكركديه مليء بالبوليفينول والأنثوسيانين وهو مفيد لصحة قلبك وهضمك. كما أنه فعال في محاربة الالتهابات البكتيرية

كيف تصنع شاي الكركديه؟

ستحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من أزهار الكركديه المجففة ، و3-4 أكواب من الماء والعسل حسب الرغبة

اغلي الماء في وعاء و أضف زهور الكركديه المجففة إلى الكوب.

صب الماء المغلي في الكوب واتركه ينقع لمدة خمس دقائق حتى يصبح لون الشاي أحمر.

صفيه وأضيفي إليها العسل حسب الرغبة

مشروبات تساعد على الهضم

5.الشاي الأخضر

يحظى الشاي الأخضر بشعبية كبير لفوائده الصحية الهائلة ، سواء كانت خسارة الوزن أو الالتهاب أو الانتفاخ فهو من أفضل مشروبات تساعد على الهضم فى العيد

يحتوي الشاي على مزيج من مركبات البوليفينول مثل الفلافانول والفلافونويد والأحماض الفينولية ، وهي مضادات أكسدة متخصصة مفيدة للغاية لصحتك العامة ، مما يجعل الشاي الأخضر إضافة رائعة لنظامك الغذائى

كيف تصنع الشاي الاخضر؟

ستحتاج إلى كوبين من الماء وملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي الأخضر وملعقتين صغيرتين من السكر الخام (أو العسل).

خذ الماء في وعاء واتركه حتى يغلي برفق. أضف أي محلي من اختيارك وقلّب.

يمكنك تخطي السكر إذا كنت لا تفضله. عندما يغلي الماء ، أضف أوراق الشاي الأخضر وغطيه واتركيه ينقع لمدة 2 إلى 3 دقائق. تجنب النقع لفترة أطول لأن الشاي قد يصبح مرًا. يصفى ويقدم ساخناً أو دافئاً