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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

مشروبات تساعد على
مشروبات تساعد على الهضم وحرق الدهون

بعد تناول أكلات عيد الأضحى وأطباق الفتة وقطع اللحم الدسمة يحتاج الجسم إلى تناول مشروبات الهضم و مشروبات تساعد على حرق الدهون بشكل سريع لتجنب الإصابة بانتفاخات القولون أو آلام البطن، خاصة مع تناول أكلة الفتة واللحم . 

مشروبات تساعد على حرق الدهون

بعد تناول غداء أول يوم عيد الأضحى يجب تناول مشروبات طبيعية مغذية بدلًا من تناول المشروبات الغازية ، لذا نقدم لكم فوائد الجنزبيل وطريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل وهو أحد مشروبات الهضم الجيدة التي تساعد على حرق الدهون وتحسين أداء الجهاز الهضمي. 

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طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل : 

المكونات :

4 ثمرات ليمون

قطع زنجبيل

عسل أبيض

ماء

نعناع طازج

الطريقة :

قطعي الليمون وأضيفيه إلى الخلاط مع قطع الجنزبيل. 

أضيفي النعناع الطازج و3 أكواب من الماء. 

اخفقي المكونات جيدًا ثم صفيه حسب رغبتك ثم أضيفي العسل واخفقيه مرة أخرى، وبذلك تكون قد أعددت أحد أهم مشروبات الهضم . 

ويعد عسر الهضم شعورًا مزعجا جدًا، خاصة عندما يأتي في المناسبات مثل عيد الأضحى والاحتفالات الخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على الأكلات ، ويصاحبها أحيانًا شعور بالكسل وامتلاء المعدة ووجود غازات، لذا نقدم أطعمة و مشروبات تساعد على حرق الدهون . 

المياه : اشرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميا للمحافظة على مستوى الماء في الجسم. 

الزبادي أو اللبن :وهما مصدر رائع للبروبايوتكس وهى خمائر تساعد في عملية الهضم لأنها تحسن حركة الأمعاء ولها دور في الحماية من الإسهال أو الإمساك أو الغازات.

- المشروبات الساخنة: مشروبات طبيعية ضرورية بعد وجبات عيد الأضحى ، مثل الزنجبيل والشمر والنعناع بوصفها مشروبات تساعد على حرق الدهون . 

- القرفة: من المشروبات التي يفضل تناولها لأنها تساعد على عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم.

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- الجنزبيل: من فوائد الجنزبيل يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة معدل الحرق، كما أن من فوائد الجنزبيل تحسين أداء الجهاز الهضمي. 

- الحلبة: تعد من ضمن عدة مشروبات طبيعية مطهرة من البكتيريا الضارة بالجسم، لأنها تعمل على تقليل التخمر في الجهاز الهضمي. 

- الشاي الأخضر: أحد أهم مشروبات الهضم ومدر للبول ويساعد على تخليص الجسم من الصوديوم السيئ. 

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وللمزيد حول الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الهضم بعد تناول لحوم عيد الأضحى شاهد الفيديوجراف التالي: 

عيد الأضحى مشروبات الهضم مشروبات تساعد على حرق الدهون مشروبات طبيعية فوائد الجنزبيل

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