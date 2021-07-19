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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إثيوبيا تزعم اكتمال
إثيوبيا تزعم اكتمال الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت إثيوبيا انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة بنجاح وتخزين الكمية الكافية من المياه لتشغيل مولدات الكهرباء، وانتشرت بشكل كثيف على منصات التواصل الاجتماعي صور الملء الثاني لسد النهضة .

وزير مياه إثيوبيا سيليشي بكيلي كتب اليوم الاثنين، على حسابه في تويتر: "انتهينا من الملء الثاني لـ سد النهضة وتدفق الماء إلى قمة السد.. نهنئ جميع الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا ".

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صور الملء الثاني لسد النهضة 

نشر بكيلي صورًا عبر حسابه على موقع “تويتر” تظهر اكتمال عملية الملء الثاني لـ سد النهضة ، والتوربينات المركبة داخل السد لتوليد الكهرباء.

 

وزعم بكيلي عدم وجود أي ضرر لـ مصر أو السودان بعد نشره صور الملء الثاني لسد النهضة . 

 

وأضاف متحدثا عن سد النهضة أن "تدفق المياه إلى دولتي المصب – مصر و السودان - سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه". 

 

وتابع: "نطمئن دولتي المصب بأنه لن يلحق بهما أي ضرر من سد النهضة في إثيوبيا ". 

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وأوضح الوزير الإثيوبي أن كمية الأمطار ساهمت في سرعة الملء الثاني للسد الذي أثار خلافا مع القاهرة والخرطوم، داعيا الجميع إلى التعاون والتنمية المشتركة. 

 

وأشار بكيلي إلى أن "سد النهضة يحمل فوائد كبيرة لمصر والسودان ويعد حارسا لدول المصب ضد تغيرات المناخ كما أنه وسيلة للتطوير والازدهار معا"، على حد تعبيره.

 

مفاوضات سد النهضة 

المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل، ورغم ذلك فإن إثيوبيا ماضية في عملية الملء والتشغيل للسد.

 

وعلى مدار الجولات السابقة تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا . 

 

وأعلنت وزارة الري السودانية أن إثيوبيا عجزت عن حجز كمية المياه التي أعلنتها سابقا خلف سد النهضة، معتبرة أن عملية الملء الثاني لم تسر كما خططت لها أديس أبابا. 

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وللمزيد حول حقيقة صور الملء الثاني لسد النهضة ورد السودان على إثيوبيا شاهد الفيديوجراف التالي..

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