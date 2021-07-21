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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم ملفات مكتب عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بـ الإسماعيلية

حريق مكتب عضو تنسيقية
حريق مكتب عضو تنسيقية الأحزاب

نشب حريق هائل في مكتب المهندس احمد نصر الله عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمحافظة الإسماعيلية وهرعت سيارات الإطفاء وسيارة الإسعاف لموقع الحادث، لإطفاء الحريق بعد تلقيهم إخطارا من شرطة النجدة بالحريق.

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وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد اشتعال النيران في مكتب المهندس احمد نصر الله عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، الواقع في ميدان فوكس، بقسم ثالث بمدينة الإسماعيلية، وطالت جميع الأوراق بالمكتب.

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تم انتداب الأدلة الجنائية للكشف عن ملابسات الحادث خاصة بعد اشتعال جميع الملفات دون حدوث إصابات.

تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة بعد أن أتت النيران على محتويات المكتب بالكامل وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

من جهته قال المهندس احمد نصر الله، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الجيران باشتعال الحريق بمكتبه، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

الاسماعيلية حريق مكتب الأوراق

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