عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي ويشيد بجهود الأطقم الطبية والعاملين ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الأربعاء جولة تفقدية  بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر شاكر القائم بعمل مدير المستشفى.
اقرأ أيضا:
رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنها لاستقبال عيد الأضحى
واطمأن " الجيزاوى " خلال جولته التي شملت أقسام " الباطنة ، والاستقبال والطوارئ ، وقسم كلى الأطفال والكبار، والحضانات، ورعاية القلب " على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى.
من ناحية أخرى قام القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ومرافقوه بتوزيع الورود على المرضى والعاملين بالمستشفى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وأشاد "الجيزاوى " خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل ، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى خلال فترة إجازة العيد.
واكد " الجيزاوى " انه رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية طوال احتفالات عيد الأضحى المبارك والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية ، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.
من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأكد " الدخاخنى " على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين علي المستشفى الجامعى.
من ناحية اخرى أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التصحيح ورصد وإعلان نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الهندسة ببنها.
جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها والدكتور عارف سليمان عميد الكلية وشيرين شوقى أمين عام الجامعة وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ووكلاء الكلية.
كما تفقد الجيزاوى، مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية والتى تضمنت أفكار مميزة ومبتكرة، لخدمة بعض المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.
وفى نفس السياق تفقد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أيضا، المرحلة الأولى لمنظومة الكاميرات وقاعة المناقشات وتطوير العيادة الطبية بمبنى الخلفاوي بكلية الهندسة بشبرا يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية والوكلاء.
كما شملت الجولة تفقد "الجيزاوى" أعمال الكنترولات والتصحيح ورصد نتائج الامتحانات لطلاب الكلية.

ec5d2a77-4b9f-42eb-923d-853ab0ec3ff0
ec5d2a77-4b9f-42eb-923d-853ab0ec3ff0
3e5af89c-4503-4f67-ac88-262b1932c3a0
3e5af89c-4503-4f67-ac88-262b1932c3a0
9e004de9-0fa0-46c0-8583-19601c96d58c
9e004de9-0fa0-46c0-8583-19601c96d58c
0158372c-2487-412e-aaa0-afaaea94c1bc
0158372c-2487-412e-aaa0-afaaea94c1bc
12345678978978978
12345678978978978
جامعة بنها المستشفيات الجامعية الرعاية الصحية الدكتور ناصر الجيزاوى رفع درجة الاستعداد الاطقم الطبية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال رصد النتائج ومشاريع التخرج بكليتى الهندسة..صور

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر الشريف

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنها لاستقبال عيد الأضحى

القيادة والتأثير .. برنامج تدريبي للمرشحين لعمادة الكليات فى جامعة بنها

ترشيحاتنا

حوادث العيد.. إصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق العلمين الإقليمي في مطروح

قلب الكوكو ..شاب يغازل حبيبته علي جدران محطة قطارات بقطور.. صور

فاروشا المهجورة .. حكاية مدينة تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة

من الفتة لـ الرقاق.. أصل وفصل سفرة العيد بـ أكلاته اللذيذة

عقب أيام من أزمة الايس كريم.. قوات أمريكية في إسرائيل.. ما القصة؟

السفارة الأمريكية بالكونغو : يجب حل أزمة سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

قرار عاجل من اليونيسكو بشأن ليفربول .. وبريطانيا تعلق

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

منظمة الصحة العالمية تعلن وقت انتهاء خطر كورونا

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

اﻟﻤﺰﻳﺪ