رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي ويشيد بجهود الأطقم الطبية والعاملين ..صور

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الأربعاء جولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر شاكر القائم بعمل مدير المستشفى.

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رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنها لاستقبال عيد الأضحى

واطمأن " الجيزاوى " خلال جولته التي شملت أقسام " الباطنة ، والاستقبال والطوارئ ، وقسم كلى الأطفال والكبار، والحضانات، ورعاية القلب " على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

من ناحية أخرى قام القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ومرافقوه بتوزيع الورود على المرضى والعاملين بالمستشفى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأشاد "الجيزاوى " خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل ، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى خلال فترة إجازة العيد.

واكد " الجيزاوى " انه رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية طوال احتفالات عيد الأضحى المبارك والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية ، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد " الدخاخنى " على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين علي المستشفى الجامعى.

من ناحية اخرى أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التصحيح ورصد وإعلان نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الهندسة ببنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها والدكتور عارف سليمان عميد الكلية وشيرين شوقى أمين عام الجامعة وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ووكلاء الكلية.

كما تفقد الجيزاوى، مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية والتى تضمنت أفكار مميزة ومبتكرة، لخدمة بعض المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

وفى نفس السياق تفقد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أيضا، المرحلة الأولى لمنظومة الكاميرات وقاعة المناقشات وتطوير العيادة الطبية بمبنى الخلفاوي بكلية الهندسة بشبرا يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية والوكلاء.

كما شملت الجولة تفقد "الجيزاوى" أعمال الكنترولات والتصحيح ورصد نتائج الامتحانات لطلاب الكلية.

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