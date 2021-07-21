خطر جديد.. الهند تعلن عن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور

توفي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا في الهند بسبب فيروس إنفلونزا الطيور، من سلالة H5N1، وهي أول حالة وفاة من نوعها في البلاد، مما يسلط الضوء على خطر جديد محتمل لثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تكافح جائحة فيروس كورونا.



ووفقا لرويترز، قال بيان حكومي لرئيس الوزراء، إن الصبي دخل معهد "أوول انديا" للعلوم الطبية، في الثاني من يوليو وتوفي أمس الثلاثاء بعد فشل عدة أعضاء في الجسم.



وقال البيان إن العاملين الصحيين الذين يعالجون المريض وأسرته تم عزلهم، وبدأت السلطات في تعقب المخالطين.



وأضافت أنه في ولاية هاريانا، موطن الصبي في شمال الهند، لم تعثر إدارة تربية الحيوانات على أي حالات يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور، وعززت المراقبة.



شهدت الهند حالات تفشي إنفلونزا الطيور في الدواجن في العقدين الماضيين، تمت السيطرة عليها جميعًا، ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بشرية في البلاد سابقًا.