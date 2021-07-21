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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا.. وموعد السيطرة على الوباء

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن متحورة دلتا من فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في الهند، وستصبح السلالة المهيمنة خلال الأشهر المقبلة. وهي أخطر سلالات كورونا حتي الأن.

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ووفقا لـ “سكاي نيوز”، حذرت الصحة العالمية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

 

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022، وفق ما ذكرت شبكة ايه بي سي.

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدا من الأمراض. ولكن بالنسبة لفيروس كورونا، تبدو كل الأمور بشكل مختلف. يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".

وشدد على أنه تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر. وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل. وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي. نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر، سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".

وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة. لكن تجري حاليا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب اجراءات غير مسبوقة".

 

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