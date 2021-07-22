مصرع شاب وإصابة آخرين بمشاجرة نارية بقرية زاوية الكرادسة في الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى مشاجرة بين عائلتين بقريتى زاوية الكرادسة وبنى صالح التابعتين لمركز الفيوم بسبب اولوية ري الأراضي الزراعية ، أستخدمت تم فيها كافة أنواع الأسلحة النارية والشوم والعصي علي حدود القريتين

تلقى اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد تعيلب مٱمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث مشاجرة بين عائلتين علي حدود القريتين ومصرع احدهم وإصابة آخرين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم ، وتبين من التحريات أن أسباب المشاجرة خلاف علي اسبقية ري الأراضي الزراعية الخاصة بالعائلتين وتم الحجز بين العائلتين وفرض كردون أمني بالمنطقة لعدم تجدد المواجهات بين أطراف العائلتين والقبض علي أفراد المشاجرة وضبط الأسلحة المستخدمة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثمان المتوفي الي مشرحة مستشفى الفيوم العام والمصابين الي نفس المستشفي لتلقي العلاج اللازم وفرض حراسه عليهم

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحفظ على المصابين وإحالة المحضر الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.