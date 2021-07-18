عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة إستشارى مخ وأعصاب طعنٱ بسكين أثناء خروجه من إحدى المستشفيات بالفيوم

المتهم أثناء طعن
المتهم أثناء طعن الطبيب

أصيب فجر اليوم الدكتور محمداللباد استشاري المخ والأعصاب، بالطعن بسلاح أبيض من الخلف أثناء خروجه من مستشفي مكة بوسط مدينة الفيوم.

 

وقد تداول مقطع فيديو علي شبكات التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا الفيس بوك ، يظهر في طعن الطبيب من أحد الأشخاص وكان يرافقه شخصين آخرين.

 

تلقي مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين، إخطار من مٱمور قسم شرطة أول الفيوم العميد أمير السحلي، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بٱمساك بأحد الأشخاص حاول قتل الطبيب محمداللباد طعنٱ بمطواة قرن غزال ، من الخلف أمام مستشفى مكة بوسط مدينة الفيوم.

 

وتم على الفور نقله إلي مستشفي مكة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وقال أحد زملاءه بأن حالته الصحية مستقرة وهو حالياً في العناية المركزة بمستشفى.

 

وتحرر محضر بالواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والتحفظ على الجاني، ومن معه وضبط السلاح المستخدم وجاري عمل تحقيق مع الجاني وشركاؤه، لمعرفة سبب التعدي وإحالة المحضر إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

إصابة 3 طلاب بانهيار عصبى في امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

.

1
1
إستشارى مخ وأعصاب طعنا بسكين مستشفى مكة بالفيوم

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق يعلن مواعيد العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

لبنان.. اكتشاف 124 إصابة بكورونا على متن رحلات جوية قادمة إلى بيروت

انخفاض درجات الحرارة والرطوبة.. تفاصيل طقس وقفة عرفات

كأس الأبطال في أحضان لاعبي الأهلي .. صور

أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

صفحات الغش تنشر اجابات فلسفة الثانوية العامة.. والتعليم تضبط صاحب الصور المتداولة

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى.. 6 وصفات لذيذة ومختلفة

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

علم أم شعوذة؟.. خبير أبراج يكشف كيفية التنبؤ بالأحداث

بطريقة غير متوقعة.. أم تنقذ طفلها من لص حاول اختطافه داخل سيارة|فيديو

فيديو

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ