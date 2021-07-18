إصابة إستشارى مخ وأعصاب طعنٱ بسكين أثناء خروجه من إحدى المستشفيات بالفيوم

أصيب فجر اليوم الدكتور محمداللباد استشاري المخ والأعصاب، بالطعن بسلاح أبيض من الخلف أثناء خروجه من مستشفي مكة بوسط مدينة الفيوم.

وقد تداول مقطع فيديو علي شبكات التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا الفيس بوك ، يظهر في طعن الطبيب من أحد الأشخاص وكان يرافقه شخصين آخرين.

تلقي مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين، إخطار من مٱمور قسم شرطة أول الفيوم العميد أمير السحلي، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بٱمساك بأحد الأشخاص حاول قتل الطبيب محمداللباد طعنٱ بمطواة قرن غزال ، من الخلف أمام مستشفى مكة بوسط مدينة الفيوم.

وتم على الفور نقله إلي مستشفي مكة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وقال أحد زملاءه بأن حالته الصحية مستقرة وهو حالياً في العناية المركزة بمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والتحفظ على الجاني، ومن معه وضبط السلاح المستخدم وجاري عمل تحقيق مع الجاني وشركاؤه، لمعرفة سبب التعدي وإحالة المحضر إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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