إصابة 3 طلاب بانهيار عصبى في امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

تلقت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أكرم حسن، إخطارا من غرفة عمليات إسعاف الفيوم برئاسة الدكتور هانى همام مدير عام الاسعاف، بإصابة 3 طلاب بحالات انهيار عصبى وهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل 3 لجان أثناء أداء امتحان الثانوية العامة

الحالة الاولى كانت لطالب في لجنة مدرسة دفنو بمركز أطسا يدعى سيف اليزل محمود حسام ، والثانية لطالبة فى مدرسة فرقص الثانوية بمركز طامية تدعي شهد عبد العزيز

وقالت غرفة العمليات، إن الطالبين ، بعد مرور ساعة ونصف من وقت الامتحان، فى اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة، فوجئ المراقبون بأصابة الطالبين بانهيار عصبى وهبوط فى الدورة الدموية.

أمام الحالة الثالثة فكانت للطالب عبد الرحمن محمد عبد الفتاح بلجنة معهد أبشواى الأزهرى ، الذى أصيب بتشنكات ، استوجبت نقله بسيارة أسعاف مجهزة بعد عمل الأسعافات اللازمة له الى مستشفى أبشواى المركزى .

IMG_٢٠٢١٠٧١٠_١٠٣٧٣٩

IMG_٢٠٢١٠٧١٠_١٠٤٤٢٦

IMG_٢٠٢١٠٧١٠_١٠١٤٣٠

IMG_٢٠٢١٠٧١٠_١٠١٤٣٣