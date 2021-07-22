خاص| كواليس أغنية فضل شاكر الجديدة "عايشين ومش عايشين"

عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عايشين ومش عايشين” والتي طرحها أمس عبر القناه الرسمية الخاضة به على موقع “اليوتيوب”.

وقال عمرو الخضري في تصريح لـ “صدى البلد”: كلمني مدير الانتاج الاستاذ ماجد وقالي فيه أغنية كلام ولحن والفنان فضل شاكر حابب يوزعها معاك فـ جاتلي واشتغلنا عليها والحمدلله خلصت بالشكل كويس وابتدينا في الميكس والماستر والحمدلله طالعة حلوة جدا والفنان فضل شاكر، من الاصوات المهمة جداً بالنسبالي".

“عايشين ومش عايشين” كلمات : رؤوف رأف، والحان : احمد العمر و محمد الايوبي، توزيع و مكس و ماستر : عمرو الخضري، مدير انتاج : ماجد سليمان، صولو اكورديون : محمود شاهي، جيتار : مصطفى نصر، بيز جيتار: سيكا، ناي: محمد عاطف، قانون : عمرو الصواف، كلارنيت: حموسو.



تقول كلمات الأغنية: “العشق نظرة عين دابت عيون فيها .: الروح بتعشق روح ولا حد ماليها عايشين ومش عايشين ايام نقضيها… خايفين ومش شايفين نهايتنا ايه بيها تشفي السنين كداب .. طبع الحنين غلاب .. ١٠٠ ذكرى عند الباب”.

وحاجات مابنقولش واعيش في عمري غريب .. وضعفي هو العيب .. تعبت م الترتيب وقصص ماتكملشي".