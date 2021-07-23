الحقوا أخويا ضرب ماما.. جيران الست فاطمة ضحية الجيزة: أبنها ضحى بيها في العيد

جريمة بشعة شهدتها مدينة إمبابة شمال الجيزة، حيث أقدم شاب بالتضحية بأمه ذبحا في عيد الأضحى المبارك، بسبب خلافات بينهم.

الحقو أخويا ضرب ماما.. كلمات أختلطت بالصرخات، أطلقتها شقيقة المتهم وسط مسرح الجريمة، وهرع أهالي المنطقة ليجدو الست فاطمة المرأة الستينية مذبوحة غارقة في دمائها.

وقال شهود العيان في المنطقة، "عائلة في حالها، ومحدش بيعرف عنهم حاجة إلا أننا ساعات كنا بنشوف المتهم بيروح يشتري حاجات ويروح على طول".

وأضاف جيران المجني عليها "أحنا عارفين أن أبنها بيتعالج من فترة في مستشفي الأمراض النفسية وأنه مريض نفسي ودائم التشاجر مع والدته المجني عليها".

وتابع جيران المجني عليها "المتهم في العقد الرابع من عمره حوالي 31 سنة، وكان منعزل عن المنطقة والشارع بسبب مرضه، وفجأة سمعنا صراخ أخته الصغيرة ولما روحنا لقينا الست فاطمة غرقانة في دمها".

النيابة تحقق في مصرع سيدة على يد نجلها

فيما تواصل نيابة إمبابة التحقيق في قيام شاب بذبح والدته بإمبابة، وانتقل فريق من النيابة العامة، لإجراء معاينة لمكان الحادث، وتبين من مناظرة جثة المجني عليها، بموقع الحادث أنها مسنة في العقد السادس من العمر، ملقاة على ظهرها مصابة بطعنتين نافذتين بمنطقة الرقبة، كما تبين وجود سحجات وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد.



وأجرت النيابة تحقيقاتها ومناقشة نجل المجني عليها الأصغر، والذي كان شاهد على الحادث حيث أكد أن مشاجرة نشبت بين والدته وشقيقه الأكبر وقد استل الأخير سكينا وقام بقتلها.



حيث شهدت منطقة امبابة جريمة قتل بشعة ثالث ايام العيد عقب قيام شاب بذبح والدته، وتمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض على المتهم الذي اشارت التحريات الأولية انه مريض نفسي.



تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من اهالي منطقة البصراوي بامبابة بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة واستدعت سيارة إسعاف ونقلت الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة



قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت شقيق المتهم الأصغر وهو شاهد العيان على الحادث لسماع أقواله.



وتبين من الفحص الأولي قيام شاب بقتل والدته طعنًا بالسكين أمام شقيقه الأصغر داخل منزل الأسرة وتمكن المتهم من الهرب عقب الحادث تاركًا والدته جثة هامدة غارقة في دمائها وشقيقه الأصغر الذي ظل يصرخ مستغيثًا بالجيران الذين حضروا على صرخاته وأبلغوا المباحث.



انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتبين من المعاينة أن المجني عليها تدعى «فاطمة.م» 64 سنة ربة منزل متوفية بطعنتين بالرقبة، وعثر على نجلها الأصغر، وبمواجهته برر الواقعة أن شقيقه الأكبر مرتكب الواقعة.



وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، أن المتهم تمكن من الهروب إلى أحد الشوارع القريبة من الحادث ونجحت المباحث في القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم شرطة إمبابة لاستجوابه وتحفظت المباحث على السكين المستخدم في الجريمة وعثر عليه ملقى بجانب الجثة.



وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بدأت في استجواب المتهم لبيان ملابسات الحادث بعد أن ذكر شقيق المتهم الأصغر أن شقيقه يعاني من مرض نفسي ويعالج داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وأنه دخل مع والدته في مشاجرة وتمكن من قتلها.