مدير الطب البيطري بالغربية: ذبح نحو 158 أضحية بالمجان

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الجمعة، أنه تم ذبح نحو 158 أضحية بالمجان، بالإضافة إلى 94 مذبوحات برسوم مالية وشملت الأضاحي والمذبوحات، "جمال ، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس" استقبلتها المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فى ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك في إطار الإقبال على الذبح بمناسبة العيد.



وأشار مدير الطب البيطرى بالغربية، أنه يقوم بمرور يومى على المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو وتعرضها للحشرات والذباب.

كما أوضح انه تم التنبيه بضرورة الذبح الآمن الصحيح وضرورة ذبح الأضاحي وغيرها من الحيوانات داخل المجازر حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بأي أمراض وحفاظاً على البيئة من التلوث.

وأكد " أنور"، أن هناك قرار من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يقضي بمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر بالمجان طوال فترة عيد الأضحى، وجاهزية المجازر لاستقبال أهالي المحافظة طوال عيد الأضحى بالمجان، وتوفير استراحة استقبال لهم وتوفير كافة وسائل الراحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.