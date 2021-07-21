العناية الإلهية تنقذ ٦ أشخاص من الموت بعد انهيار سقف منزل في الغربية

أعلن محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم ،انهيار سقف إحدى الحجرات بأحد العقارات القديمة بكفر الزيات.



كما أوضح رئيس مدينة كفر الزيات انه تم تشكيل لجنة لمعاينة العقار المذكور و تبين أنه مكون مع ٤ أدوار و مبنى منذ عشرات السنوات وصدر له قرار ترميم منذ ١٥ عاما وأنه حدث انهيار جزئى لسقف حجرة بالطابق الرابع به.

وتسبب انهيار سقف إحدى الحجرات فى انهيار كل الأدوار وصولا للدور الأول وتم إخطار لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بمحافظة الغربية بذلك العقار لاتخاذ اللازم حياله قانونا سواء بالترميم أو غير ذلك .

وكشف رئيس “كفر الزيات” انه لا توجد اي خسائر في الأرواح أو الممتلكات وانتقلت إحدى الأسر التي كانت تقطن في الدور الأول إلى مكان آخر



وكانت مدينة كفر الزيات قد شهدت انهيار سقف لأحد الحجرات بأحد المنازل القديمة بالمدينة دون وقوع أي إصابات ونجاه ٦ أشخاص من اشخاص أسرة واحده .

IMG-20210721-WA0079

IMG-20210721-WA0081

IMG-20210721-WA0082

IMG-20210721-WA0084

IMG-20210721-WA0083