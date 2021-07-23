البعثة المصرية تدخل لطابور عرض افتتاح أولمبياد طوكيو

دخل الآن طابور العرض المصري المشارك بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.
ورفع الثنائي المصري هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012، وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.
وفي الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان.
في الصف الثاني: الدكتور عبد العزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي عصام وعمرو سليم
في الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا أشرف وفرح حسين وأمل أدم
في الصف الرابع : رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري
في الصف الخامس: ندى حافظ ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي
في الصف السادس: رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله
في الصف السابع: عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمال وأحمد توحيد زاهر
في الصف الثامن: مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ
في الصف التاسع: عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويوسف طلبة
في الصف العاشر: زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور
في الصف الحادي عشر: علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي
وانطلاق حفل الافتتاح منذ قليل وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الحكومة اليابانية.
وتشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي ب137 لاعبة ولاعبة يمثلون 23 رياضة في 27 منافسة.