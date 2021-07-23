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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. ننشر تنسيق كليات الجامعات الخاصة المتوقع هذا العام

طلاب صورة ارشيفية
طلاب صورة ارشيفية

وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة، على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.
 


وعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.
 

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ووجه المجلس، الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء ود. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
 
وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماضي كالتالي:

- 95 % للطب البشرى

 

- 90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى

 

- 80% كلية الهندسة والطب البيطري.

 

- 70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

 

- 60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.

 

- 55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

التعليم العالي: دورة تدريبية فى هندسة علم المواد بمركز بحوث الفلزات

تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د.عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم المركز دورة تدريبية فى مجال هندسة علم المواد.

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أشار التقرير إلى تنظيم المركز للدورة التدريبية بعنوان "هندسة المواد" فى مجال هندسة اللحام وهندسة السباكة، وذلك لعدد من المهندسين التابعين لشركات مختلفة، فى إطار خطة المركز للتوسع فى تقديم الدورات التدريبية التى تساهم فى نقل خبرة المركز للعاملين بالجهات الصناعية المختلفة.

وأضاف التقرير أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين فى تخصصاتهم والتعرف على أحدث التطورات العلمية بها، حيث تم تنظيم محاضرات لخبراء متخصصين فى عدة مجالات هندسية منها: أساسيات علم المواد، وطرق تصنيع المواد والمعالجات الحرارية للمعادن والسبائك والاختبارات الميكانيكية للمواد، ودراسة أسباب الانهيارات فى المعدات المعدنية.

 

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