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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شارك بورش عمل البحث العلمي للباحثين خلال أغسطس.. تفاصيل

البحث العلمى
البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية ورد ما  يفيد الإعلان عن ورشة العمل Smart Agriculture for Developing Nations: Broader Perspectives and Special Challenges for Island States   التى ينظمها المركز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا – موريشيوس  فى الفترة من 11حتى 12 أغسطس 2021 عن بعد.


واوضحت الأكاديمية أنه تهدف ورشة العمل إلى الجمع بين الخبراء والمهنيين وصانعي السياسات في مجالات الزراعة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ومجال التطبيقات الذكية لتطوير التآزر وتبادل المعرفة والأفكار حول الزراعة الذكية وتقديم حلول ذات منظور أوسع وتركيز خاص على الدول الجزرية.

للمزيد:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/smart-agriculture/?lang=ar


بينما في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتحليل النظ التطبيقية IIASA  نعلن عن وظيفة باحث أكاديمي للعمل في برنامج نمذجة نظام الأرض ضمن برنامج تحليل النظم المتقدمة وبرنامج الطاقة والمناخ والبيئة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.

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وأوضحت أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في  مقر المعهد  بالنمسا بعقد لمدة عام، للمزيد:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa-7/?lang=ar

وزير التعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم العالي الثانوية العامة

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