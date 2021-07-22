لراغبي التقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان.. 10 خطوات للتسجيل الإلكتروني

تستعد جامعة حلوان لاستقبال اختبارات القدرات بكلياتها الفنية والتطبيقية والتى تشمل كليات “ التمريض والسياحة والفنادق والتربية الفنية وكليتى الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية بنين و بنات " لطلاب الثانوية العامة.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

و تشمل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت: