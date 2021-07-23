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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

صورة ارشيفية ـ فيضانات
صورة ارشيفية ـ فيضانات الصين

 الفيضانات  العاصفة والمدمرة ، اجتاحت الصين ، في حدث  لم تشهده الصين منذ ألف عام.

اجتاحت الفيضانات وسط الصين وأدت إلى وقوع 33 قتيلا وأكثر من 8 مفقودين. حسبما أعلن التليفزيون الرسمي.

غير مسبوقة من 1000 عام.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات.. فيديو

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وأدت الفيضانات إلى غرق أكثر من 200 ألف هكتار أراضي زراعية، أما الأضرار فقد قدرت بما لا يقل عن 189 مليون دولار.

 

ودك الجيش الصيني سدا لإطلاق المياه، مما يهدد واحدة من أكثر مقاطعات البلاد اكتظاظا بالسكان 

 

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن عملية السد نفذت في وقت متأخر ، حيث اجتاحت الفيضانات الشديدة مدينة تشنجتشو، عاصمة مقاطعة هينان، وحاصرت السكان في محطات مترو الأنفاق.

وتعطلت وسائل النقل العام في جميع أنحاء المقاطعة، حيث حولت الأمطار الشوارع إلى أنهار تتدفق بسرعة، وجرفت السيارات وارتفع منسوب المياه إلى منازل الناس.

 الرئيس الصيني يتحدث

 

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، وصف الوضع بأنه "خطير للغاية" وأمر السلطات "بإعطاء الأولوية لسلامة أرواح الناس وممتلكاتهم.

وأدت الفيضانات إلى وقوع سبعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار أعمال الإنقاذ في المنطقة المنكوبة ..

 

وقالت وسائل إعلام صينية إن هطول الأمطار كان غير مسبوق خلال "الألف عام" الماضية على مقاطعة هينان التي يبلغ تعدادها السكاني 94 مليون نسمة..

 

وذكر التلفزيون الرسمي أنه تم إجلاء أكثر من 376 ألف شخص من مدينة تشنجتشو، التي يبلغ عدد سكانها 12.6 مليون نسمة وتقع على ضفاف النهر الأصفر، مع نشر الآلاف من أفراد الطوارئ للمساعدة في هذه الجهود.

 

وتشير التقديرات الأولية إلى أن 1.2 مليون تأثروا بشكل مباشر بالفيضانات، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

 

وقالت وزارة النقل في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إن أجزاء من 26 طريقا سريعا أغلقت بسبب الأمطار.

ولمتابعة المزيد حول تطورات الفيضانات في الصين.. تابع الفيديو جراف التالي:

الفيضانات العاصفة والمدمرة الصين التليفزيون الرسمي الجيش الصيني

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