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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سوهاج في 24 ساعة.. المحافظ يُشدد على مُتابعة السائقين .. التموين : زيادة أسعار البنزين لا تؤثر على تعريفة المواصلات العامة.. و"رفقاء الخير" توزع ملابس العيد على أطفال الأسر الأكثر فقرًا بساقلت

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

تموين سوهاج : زيادة أسعار البنزين بأنواعه لا تؤثر على أجرة المواصلات العامة 

المحافظ:  تكثيف الجولات الميدانية والمرور على كافة المواقف 

"رفقاء الخير" توزع ملابس العيد على أطفال الأسر الأكثر فقرًا 

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة أحداث، كان أبرزها ما يستعرضه لكم موقع صدى البلد في السطور التالية تلخيصًا لما حدث خلال ٢٤ ساعة:

الحدث الأول:
شهدت محافظة سوهاج حالة من الجدل بين المواطنين من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على المنصة، وذلك حول زيادة أسعار البنزين بأنواعه، ودار الجدال حول ارتفاع تعريفة المواصلات العامة بالإقليم أم لا.

ويصدر اللواء طارق الفقي، بيانًا هامًا يؤكد من خلاله عدم تأثر أجرة المواصلات العامة بارتفاع أسعار البنزين بأنواعه، ويُشدد على أهمية مُتابعة ذلك من قبل المسؤولين المعنين  ومُحاسبة المُخالفين بكل شدة وحسم.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي ادارة المواقف والنقل بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، وتكثيف الجولات الميدانية والمرور علي كافة المواقف، وخطوط سير مركبات النقل، للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المُقررة سابقًا من المحافظة، والالتزام بالمسارات وخطوط السير المُحددة للسيارات، ووضع ملصق على جميع السيارات يوضح التعريفة، وخط السير.

محافظ سوهاج: إجراءات قانونية مشددة ضد السائقين المُخالفين لتعريفة الركوب

الحدث الثاني:
يُعد هذا الحدث مُكملاً للحدث الأول حيث أن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، قد صرح ل"صدى البلد"، بأن زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشًا، لا تؤثر على أجرة المواصلات العامة بالإقليم، وأنه سيُتابع ذلك على مدار الأيام القادمة.

وأضاف أنه تم تحديد أسعار البنزين بأنواعه بزيادة 25 قرشًا لكل لتر لتكون الأسعار كالتالي:"بنزين 95 - 9،00 جنيه لتر، وبنزين 92 - 8،00 جنيه لتر، وبنزين 80 - 6.75 جنيه لتر، وتثبيت أسعار السولار وباقي المحروقات".

ولفت وكيل وزارة التموين إلى وجود ماكينات صرف تُحدد الأسعار الجديدة آليًا، داخل محطات البنزين، وجارٍ تكثيف حملات التفتيش والمُتابعة على محطات الوقود لمُحاسبة المُخالفين.

الحدث الثالث:
وزع فريق رفقاء الخير، بإشراف المهندسة آلاء عبدالعظيم، إحدى أعضاء الفريق، ملابس عيد الأضحى المُبارك على لأطفال الأسر الأكثر احتياجًا وفقرًا، وذلك لمد يد العون لهم ومساعدتهم في إدخال الفرح والسرور إلى قلوب أطفالهم في أيام العيد المُباركة.

تم توزيع الملابس والألعاب ووجبات الطعام على ابناء قرية الكتكاته بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المُبارك.

يُذكر أن القائمين على فريق رفقاء الخير منذ بدأ جائحة كورونا ببداية عام ٢٠٢٠، المهندس أحمد خالد بهادر، شيرين الخطيب، أيمن الطحان، وآلاء عبدالعظيم، ومجموعة من الطاقم الطبي والتمريض بمستشفيات مراكز المحافظة المُختلفة.

سوهاج المواصلات رفقاء الخير رفقاء ملابس عيد الأضحى البنزين

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تموين سوهاج: زيادة أسعار البنزين لا تؤثر على تعريفة المواصلات العامة

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