بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

كشفت شركة لافا Lava، عن أحدث إصداراتها من الهواتف المنخفضة المواصفات تحت عنوان Lava Z2s، والذي ينطلق إلى الأسواق الهندية بسعر منخفض مع إصدار أندرويد 11 جو.

سعر هاتف لافا Lava Z2s

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة لافا هاتفها ذو الميزانية المحدودة Lava Z2s، مقابل سعر حوالى 95 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1400 جنيه مصري)، والذي يأتي بعد 6 أشهر من الإعلان عن هاتف Lava Z2 في شهر يناير الماضي.

مواصفات هاتف لافا Lava Z2s

ويأتي هاتف لافا Lava Z2s، بكاميرا خلفية احادية ويحتوي الجهاز على كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف، بفتحة عدسة f / 2.0، مع فلاش LED، قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارًا في الثانية، و يمتاز الهاتف بكاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

هاتف لافا Lava Z2s

ويمتاز هاتف لافا Lava Z2s، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.51 بوصة، وبدقة 720 بكسل +، يتمتع بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3، لحمايتها من الخدوش.



ويحتوي هاتف لافا Lava Z2s، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف الذكي بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، بدقة تصنيع 12 نانو متر.

هاتف لافا Lava Z2s

ويضم هاتف لافا Lava Z2s، ذاكرة وصول عشوائي رام منخفضة بدقة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.



ويأتي هاتف Lava Z2s، مع إصدار أحدث من نظام التشغيل Android 11 Go، وزودت لافا هاتفها الذكي منخفض المواصفات، بشريحتي اتصال SIM من نوع نانو، مزود بمودم لشبكات اتصال الجيل الرابع 4G، مع تقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملليمتر.

وسيتوفر هاتف لافا Lava Z2s، باللون الأزرق وهو متاح للبيع في الأسواق الهندية عبر موقع الشركة الرسمي عبر الإنترنت، ومتجر أمازون وFlipkart الإلكتروني، ويأتي الهاتف بضمان مجاني لاستبدال الشاشة يغطي أول 100 يوم من الاستخدام.