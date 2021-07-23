عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

هاتف لافا Lava Z2s
هاتف لافا Lava Z2s

كشفت شركة لافا Lava، عن أحدث إصداراتها من الهواتف المنخفضة المواصفات تحت عنوان Lava Z2s، والذي ينطلق إلى الأسواق الهندية بسعر منخفض مع إصدار أندرويد 11 جو.

سعر هاتف لافا Lava Z2s

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة لافا هاتفها ذو الميزانية المحدودة Lava Z2s، مقابل سعر حوالى 95 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1400 جنيه مصري)، والذي يأتي بعد 6 أشهر من الإعلان عن هاتف Lava Z2 في شهر يناير الماضي.

 

بسعر منخفض.. سامسونج تعلن عن أحدث إصداراتها من هاتف Galaxy M21

أوبو تعلن بهدوء عن هاتف 5G الأحدث من رينو.. صور

 

مواصفات هاتف لافا Lava Z2s

ويأتي هاتف لافا Lava Z2s، بكاميرا خلفية احادية ويحتوي الجهاز على كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف، بفتحة عدسة f / 2.0، مع فلاش LED، قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارًا في الثانية، و يمتاز الهاتف بكاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

Lava Z2s announced: an Android 11 Go phone with 6.51'' IPS LCD, 5,000 mAh battery
هاتف لافا Lava Z2s

ويمتاز هاتف لافا Lava Z2s، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.51 بوصة، وبدقة 720 بكسل +، يتمتع بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3، لحمايتها من الخدوش.


ويحتوي هاتف لافا Lava Z2s، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف الذكي بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، بدقة تصنيع 12 نانو متر.

هاتف لافا Lava Z2s

ويضم هاتف لافا Lava Z2s، ذاكرة وصول عشوائي رام منخفضة بدقة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.


ويأتي هاتف Lava Z2s، مع إصدار أحدث من نظام التشغيل Android 11 Go، وزودت لافا هاتفها الذكي منخفض المواصفات، بشريحتي اتصال SIM من نوع نانو، مزود بمودم لشبكات اتصال الجيل الرابع 4G، مع تقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملليمتر.

وسيتوفر هاتف لافا Lava Z2s، باللون الأزرق وهو متاح للبيع في الأسواق الهندية عبر موقع الشركة الرسمي عبر الإنترنت، ومتجر أمازون وFlipkart الإلكتروني، ويأتي الهاتف بضمان مجاني لاستبدال الشاشة يغطي أول 100 يوم من الاستخدام.

هاتف لافا Lava Z2s
لافا Lava Z2s هاتف لافا سعر Lava Z2s أندرويد 11 جو

موضوعات متعلقة

شاومي تطلق هاتف Redmi Note 10T 5G.. سعر ومواصفات

ريلمي تعتزم إطلاق هاتف GT Explorer Master بإمكانات كبيرة وسعر مناسب

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Galaxy A12s القادم من سامسونج

ب2000 جنيه.. رسمياً إطلاق هاتف شاومي الذكي POCO M3 بمواصفات جبارة

ترشيحاتنا

ثورة 23 يوليو ..المصريون يحكمون بلادهم للمرة الاولى بعد 2500 عاما

موسيماني يفجر مفاجأة مدوية.. 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

بعد أوبل كورسا.. أشهر 5 سيارات هاتشباك في مصر.. صور

التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

خطأ أم إهمال طبي.. الأطباء تطالب بقانون المسؤولية الطبية

بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

المخرجة بتول عرفة لـ إيمان البحر درويش: دا اسمه جهل وسوء أدب

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الحلاوة مش كل حاجة.. منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة| فيديو

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ