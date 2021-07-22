بسعر منخفض.. سامسونج تعلن عن أحدث إصداراتها من هاتف Galaxy M21

كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب عن هاتف Galaxy M21 2021 Edition، والذي يأتي كخليفة لنظيره الذي قدمته عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في شهر مارس من العام الماضي، تحت اسم Galaxy M21 .

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لا يجلب إصدار سامسونج الجديد من Galaxy M21، تحسينات جديدة عن سابقه، حيث يأتي M21 2021 بنفس مواصفات طراز 2020 ولكن مع تصميم للوحة الخلفية، وكاميرا أساسية تستخدم مستشعر GM2 الخاص بالشركة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M21 2021

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy M21 2021، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 x 2340 بكسل.

هاتف سامسونج Galaxy M21 2021

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M21 2021، بواجهة المستخدم One UI 3.1 Core، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy M21 2021، بطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع مثبت على ظهر الجهاز.

هاتف سامسونج Galaxy M21 2021

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy M21 2021، بمعالج Exynos 9611، بتكنولوجيا تصنيع 10 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M21 2021، كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مزودة بمستشعر سامسونج GM2، متصلة بمستشعر فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل.

سعر هاتف سامسونج Galaxy M21 2021

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M21 2021، في لونين هما الأسود والأزرق، مقابل سعر 170 دولار (أي ما يعادل ألفين و 600 جنيه مصري)، لإصدار 4 + 64 جيجابايت، وبسعر 195 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت.