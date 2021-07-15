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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف علي سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق أحدث هواتفها القابلة للطي، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة الكورية في 11 أغسطس المقبل عن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي، وسيأتي الجيل الثالث من هواتف الشركة المطوية بمميزات ومواصفات رائدة وتصميم مختلف تماما عن إصداراتها السابقة.

وبحسب التسريبات السابقة، سينطلق هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 القابل للطي، مع شاشة من نوع LTPO AMOLED، تقدم دعما للقلم الالكتروني الذكي S Pen، ولكن لم تشير الشائعات ما إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكي بداخله أم لا.

 

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وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، شاشة عرض من نوع Super AMOLED، تأتي بتصميم Infinity-O، وبقياس 6.2 بوصة، وشاشة قابلة للطي بقياس 7.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، تتميزان كلتا الشاشتين بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، كما تدعم تقنية HDR10 +.

وتزود سامسونج هاتف Galaxy Z Flip3، بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus، من جميع جهات الهاتف، كما سيتميز بإطارات بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، وسيضم الهاتف مكبرات صوت استريو.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل أسفل الشاشة الداخلية القابلة للطي، وكاميرا سيلفي 10 ميجابكسل، إلى إعداد كاميرا ثلاثية، إذ تأتي الرئيسة بدقة 12 + 12 + 12 ميجابكسل على التوالي.

ووفقا لخطة سامسونج، سيعمل هاتف Galaxy Z Fold3، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One Ui، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

 

هاتف Galaxy Z Fold3


و سيحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3، بطارية بقوة 4275 مللي أمبير في الساعة، والتي سيتم الإعلان عنها بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، حيث تتكون بطارية من خليتين مستقلتين 2215 + 2060 مللي أمبير في الساعة.

سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3

ومن المقرر أن يتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 القابل للطي، مقابل سعر يبدأ من 1110 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالى 17 ألف و400 جنيه مصرى).

ومن المخطط له أن تقيم شركة سامسونج حدث Galaxy Unpacked، في الـ11 من أغسطس  المقبل، للكشف عن هاتفي  Galaxy Z Fold3 و Z Flip3، و ساعتين ذكيتين جديدتين، ومجموعة جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية.

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