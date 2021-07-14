بسعر منافس ومواصفات مذهلة.. سامسونج تبدأ بيع Galaxy F22| صور

أعلنت شركة Samsung سامسونج الكورية الجنوبية، عملاقة صناعة الهواتف الذكية في العالم، رسميا، بدء بيع هاتفها Galaxy F22 فى الهند، اليوم، بعدما أطلقته رسمياً الأسبوع الماضي، على أن يظهر تباعاً بالأسواق العالمية خلال الأيام القادمة.

و بحسب موقع "Newsbytesapp" التقني، يأتى هاتف سامسونج Galaxy F22 من فئة الهواتف المتوسطة، وهى الفئة التى تجذب الشباب بشكل كبير.

يأتي هاتف Galaxy F22 بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض HD+، وبدقة 720x1600، وبمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وقارئ بصمة الإصبع مثبت على جانب الهاتف.

يحتوي هاتف Galaxy F22 على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، وآخر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.

يعمل هاتف Galaxy F22 من بمعالج من نوع Helio G80، من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناَ بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، ويملك واجهة المستخدم One UI Core 3.1 على نظام تشغيل أندرويد 11.

يمتلك هاتف Galaxy F22 بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، من خلال منفذ شحن من نوع Type-C.

بلغ سعر هاتف Galaxy F22 حوالى 167 دولاراً، أي ما يعادل 2600 جنيه مصري، لخيار ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت.

و بسعر 194 دولاراً، أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري"، لخيار ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.