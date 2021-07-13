كاميرا 200 ميجا بيكسل.. هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra سيحدث ثورة بقدراته

يبدو أن هاتف Galaxy S22 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية سيحدث ثورة بكل المقاييس في عالم هواتف أندرويد ، كما حصل سابقه Galaxy S21 Ultra على أفضل بأفضل هاتف ذكي في 2021 بسبب التغييرات والتحسينات الكبيرة التى أدخلتها سامسونج على مواصفاته.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S22 Ultra القادم سيكون أول هاتف في فئة هواتف الأندرويد الرائدة الذى سيأتي بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي ستشهدها الكاميرا في في دقة ووضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة.



ومن المتوقع بشكل كبير أن تطلق شركة سامسونج هاتفها الرائد القادم هاتف Galaxy S22 Ultra في بداية العام القادم 2022 مثلما فعلت هذ العام، كما سيحصل الهاتف على القلم الذكي S Pen مع مستشعرات أكثر ذكاء ودقة.

مواصفات Galaxy S22 Ultra



وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 2400× 1080 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.



أما بالنسبة لجودة شاشات هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج فستكون+ WQHD مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهي معدلات غير موجودة حاليا في الهواتف الذكية.

وسيحصل هاتف Galaxy S22 Ultra على أفضل معالج من شركة سامسونج والذي سيقدم أداء كبيرا حيث سيكون أول معالج يتم استخدامه في الهواتف، حيث سيتفوق علي Exynos 2100.