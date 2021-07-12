هاتف iPhone 11 Pro لا يزال على القمة بإمكاناته الخارقة.. سعر ومواصفات

أحدث هاتف iPhone 11 Pro ثورة تكنولوجية كبيرة في عالم الهواتف الذكية وقت إطلاقه، حيث كان المعالج الخاص به يقدم أداء غير مسبوقا بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون وكذلك هواتف أندرويد، وكان أكثر ما ميز هاتفiPhone 11 Pro هي قدرته الفائقة على التصوير مع دقة التفاصيل وإظهار الألوان بأفضل جودة لدرجة جعلت عددا من المخرجين الكبار يقومون بتصوير إعلانات وأفلاما قصيرة معتمدين على كاميرته فقط دون الاستعانة بأى وسائل أخرى.



وعلى الرغم من أن هواتف iPhone 12 التي أطلقتها شركة آبل أواخر العام الماضي كانت الهواتف الأكثر مبيعا منذ إطلاقها وحتى الآن إلا أن هاتف iPhone 11 Pro كان من أوائل الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في العالم حيث حصل على المركز الرابع عالميا بحصة معتبرة، كما أنه بعد انخفاض سعره بشكل واضح جعل الاقبال عليه أكثر من السابق، وفيما يلى نعرض سعر ومواصفات هاتف iPhone 11 Pro بالإضافة إلى الأفلام التي تصويره بها :



شاشة هاتف iPhone 11 Pro



ويحتوي على شاشة من نوع AMOLED 2X والتي تأتى بدقة QHD+ بتردد 90 هيرتز كما انها تتوفر بحجم 5.8 بوصة، ويضم الهاتف شريحتين اتصال والتي تدعم اتصال الجيل الرابع والجيل الثاني والجيل الثالث 2G 3G 4G.



كاميرا هاتف iPhone 11 Pro



نظام ثلاثي الكاميرات 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات

- الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 مع نطاق رؤية 120°

- الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.8

الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0

- تكبير بصري 2x، تصغير بصري 2x؛ تكبير/تصغير رقمي لغاية 10x

- نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق



معالج وبطارية هاتف iPhone 11 Pro



ويعمل بمعالج Apple A13 الذي يعمل بدقة 7 نانو متر والذي يقدم لك أداء قوى جدا في الألعاب، بأحدث نظام تشغيل IOS 13، ويأتى الهاتف بمنفذ شحن من نوع Lightning ويدعم نظام الاتصال OTG ويدعم تقنية الشاحن السريع، تأتى بسعة 3036 مللي امبير وتدعم تقنية الشاحن السريع والشاحن اللاسلكي والتي يمكنك شحنها من 0 إلى 100% في ساعة ونصف.

سعر هاتف iPhone 11 Pro



ويتوفر الهاتف بألوان الاخضر والذهبي والأسود والأبيض، وبسعر يبدأ من حوالي 16.500 ألف جنيه مصرى.

الأفلام التي تم تصويرها بكاميرا هاتف iPhone 11 Pro



فيلم قصير عن مدينة فينيس الإيطالية

- أغنية Rare، حيث قامت المغنية الشهيرة سيلينا جوميز العام الماضى بتصوير فيديو كليب لأغنيتها بهاتف iphone 11 Pro

