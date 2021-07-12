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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف iPhone 11 Pro لا يزال على القمة بإمكاناته الخارقة.. سعر ومواصفات

هاتف iPhone 11 Pro
هاتف iPhone 11 Pro لا يزال على القمة بإمكاناته الخارقة

أحدث هاتف iPhone 11 Pro ثورة تكنولوجية كبيرة في عالم الهواتف الذكية وقت إطلاقه، حيث كان المعالج الخاص به يقدم أداء غير مسبوقا بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون وكذلك هواتف أندرويد، وكان أكثر ما ميز هاتفiPhone 11 Pro هي قدرته الفائقة على التصوير مع دقة التفاصيل وإظهار الألوان بأفضل جودة لدرجة جعلت عددا من المخرجين الكبار يقومون بتصوير إعلانات وأفلاما قصيرة معتمدين على كاميرته فقط دون الاستعانة بأى وسائل أخرى.    


وعلى الرغم من أن هواتف iPhone 12 التي أطلقتها شركة آبل أواخر العام الماضي كانت الهواتف الأكثر مبيعا منذ إطلاقها وحتى الآن إلا أن هاتف iPhone 11 Pro كان من أوائل الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في العالم حيث حصل على المركز الرابع عالميا بحصة معتبرة، كما أنه بعد انخفاض سعره بشكل واضح جعل الاقبال عليه أكثر من السابق، وفيما يلى نعرض سعر ومواصفات هاتف iPhone 11 Pro بالإضافة إلى الأفلام التي تصويره بها : 

 

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شاشة هاتف iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro: Finally, an iPhone with Android-like imaging prowess | Business Standard News


ويحتوي على شاشة من نوع AMOLED 2X والتي تأتى بدقة QHD+ بتردد 90 هيرتز كما انها تتوفر بحجم 5.8 بوصة، ويضم الهاتف  شريحتين اتصال والتي تدعم اتصال الجيل الرابع والجيل الثاني والجيل الثالث 2G 3G 4G.  


كاميرا هاتف iPhone 11 Pro 

سعر و مواصفات أبل iPhone 11 Pro Max - عدة


نظام ثلاثي الكاميرات 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات
- الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 مع نطاق رؤية 120°
- الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.8  
الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0
- تكبير بصري 2x، تصغير بصري 2x؛ تكبير/تصغير رقمي لغاية 10x
- نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق 


معالج وبطارية هاتف iPhone 11 Pro 

iPhone 11 and iPhone 11 Pro now available to order, starting at $699 - 9to5Mac


ويعمل بمعالج Apple A13 الذي يعمل بدقة 7 نانو متر والذي يقدم لك أداء قوى جدا في الألعاب، بأحدث نظام تشغيل IOS 13،  ويأتى الهاتف بمنفذ شحن من نوع Lightning ويدعم نظام الاتصال OTG  ويدعم تقنية الشاحن السريع،  تأتى بسعة 3036 مللي امبير وتدعم تقنية الشاحن السريع والشاحن اللاسلكي والتي يمكنك شحنها من 0 إلى 100% في ساعة ونصف.

 

سعر هاتف iPhone 11 Pro 


ويتوفر الهاتف بألوان الاخضر والذهبي والأسود والأبيض، وبسعر يبدأ من حوالي 16.500 ألف جنيه مصرى.  

 

الأفلام التي تم تصويرها بكاميرا هاتف iPhone 11 Pro 


فيلم قصير عن مدينة فينيس الإيطالية 

 

- أغنية Rare، حيث قامت المغنية الشهيرة سيلينا جوميز العام الماضى بتصوير فيديو كليب لأغنيتها  بهاتف iphone 11 Pro 
 

 

 

 

 

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