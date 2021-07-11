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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تغييرات جذرية لهواتف iPhone 14

تسريبات تكشف تغييرات
تسريبات تكشف تغييرات جذرية لهواتف iPhone 14

ينتظر محبو الآيفون هواتف iPhone 13 التي تفصلنا عنها حوالي أقل من شهرين من الآن، وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت التسريبات في الكشف عن ملامح هواتف iPhone 14 التي ستصدر العام القادم، والتي ستشهد تغييرا جذريا. 


وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن التسريبات الخاصة بهواتف iPhone 14 تؤكد أن شركة آبل ستنتقل إلى شاشات ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية لجميع هواتف السلسلة. 

 

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ويوضح تقرير من موقع The Elec أنه اعتبارًا من العام المقبل ستشهد هواتف iPhone 14 شاشات بجودة ممتازة بتصنيع من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث ستستخدم آبل شاشات LTPO الموفرة للطاقة والتي تحتوي على عدد من التقنيات الاخرى منها توفير ألوان بجودة عالية. 


وستأتي  هواتف iPhone 14 بحجمي 6.1 بوصة و 6.7 بوصة للهواتف الأربعة حيث من المفترض أن يكون حجم الشاشة الكبيرة من نصيب هواتف iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro . 


وستحتوى هواتف iPhone 14 على ميزة نوعية في الكاميرا ستعمل على تصوير صور على مسافات طويلة بتفاصيل دقيقة للغاية وبنسبة وضوح عالية، كما ستأتي بمستشعرات  الصورة البصرية OIS التي تقلل من التمويه المرتبط بحركة الكاميرا، مع التركيز التلقائي المتكامل AF.  


كما ستأتي كاميرا هواتف iPhone 14 القادمة بمستشعرات  الصورة البصرية OIS التي تقلل من التمويه المرتبط بحركة الكاميرا، مع التركيز التلقائي المتكامل AF.
 

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