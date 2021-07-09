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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تحضر لمفاجأة.. أرخص هاتف ذكي قابل للطي

هاتف Galaxy Z Flip
هاتف Galaxy Z Flip 3

بينما تستعد شركة سامسونج، للإعلان عن الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي خلال مؤتمرها السنوي Unpacked، في 11 أغسطس المقبل، تركز أيضا على خفض أسعارها لجذب شريحة أكبر من المستهلكين لقطاع الهواتف المطوية.

وبحسب ما ذكره موقع "notebookcheck"، قد يكون هاتف Galaxy Z Flip 3 Lite المنتظر، أحد أبرز المنتجات التي ستعلن عنها عملاقة التقنية الكورية في 11 أغسطس القادم، حيث سيكون أرخص هاتف ذكي قابل للطي تطلقه سامسونج هذا العام.

 

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ووفقا لتقرير جديد، تخطط سامسونج للإعلان عن مفاجأة في شهر أغسطس المقبل، وهي الإعلان عن نسخة خفيفة من الهاتف القابل للطي Z Flip 3 تحت عنوان Lite، والذي من المقرر إطلاقه جنبا إلى جنب مع هاتفي 5G Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3، في حدث UNPACKED التالي.


ونظرا لتكلفة الهواتف الذكية القابلة للطي الباهظة الثمن مما يجعل من الصعب على المستخدم العادي شرائها، تسعى سامسونج إلى خفض سعر أحدث هواتفها المطوية وقد يساعد إصدار Lite، على انتشار هذه الفئة بين المستخدمين والذي من المحتمل أن يكون سعره أقل من ألف دولار.

وستطلق سامسونج هاتفين ذكيين صدفيّين تحت العلامة التجارية Galaxy Z Flip، سيكون أحدهما هو Galaxy Z Flip 3 الذي تم تسريب مواصفاته، والآخر هو Galaxy Z Flip 3 Lite والذي سيكون أرخص الهواتف القابلة للطي لعام 2021، وفقا لصحيفة The Korea Herald.

وحددت شركة سامسونج موعد إطلاق هواتفها الجديدة، حيث من المقرر أن تعلن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، عن أجهزتها من خلال مؤتمر UNPACKED التالي، والذي سيقام في 11 أغسطس المقبل، الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وإلى جانب الإعلان عن أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي، ستعلن سامسونج عن منتجات أخري من بينها سماعة Buds2 اللاسلكية، وساعات Watch4 الذكية.

تسريب مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3


وسيحتوي هاتف Galaxy Z Fold3 على شاشتين من نوع Super AMOLED، شاشة بقياس 6.23 بوصة وشاشة أخرى داخلية قابلة للطي مقاس 7.55 بوصة.

وتم رصد هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3، القابل للطي على منصة إختبارات الأداء GeekBench، سيعمل هذا الإصدار بواسطة معالج كوالكوم من نوع  Snapdragon 888، و متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 من جوجل.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3، بمجموعة خمس كاميرات، إعداد رئيسي ثلاثي يتكون من ثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، تدعم ميزة التركيز التلقائي وتأتي بكاميرا بزوايا عرض واسعة، بينما يضم الجهاز كاميرا أمامية أسفل الشاشة، بدقة 16 ميجابيكسل، وأخرى تأتي في الغطاء الخارجي بدقة 10 ميجابيكسل، وعلى ما يبدو أن هذا الجهاز القابل للطي سيكون أيضًا أرخص من سابقه.

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