سامسونج تطلق تحديثات مهمة لجهاز التابلت Galaxy Tab A 10.1.. تفاصيل

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إصدارها العديد من التحديثات المهمة لجهاز تابلت Galaxy Tab A 10.1 الذي تم إطلاقه عام 2019، حيث تعالج التحديثات عددا من المشكلات والثغرات الأمنية، وكذلك حل للمشكلات التقنية التي يواجهها أغلب المستخدمين.

وبحسب موقع Notebookcheck فقد حصل جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A 10.1، على العديد من التحديثات التي أطلقتها الشركة فى ما يقرب من 30 دولة حول العالم، جاءت في مقدمتها تجديد واجهة المستخدم One UI 3.0 المستندة على نظام تشغيل أندرويد 11 الخاصة بنظام السوفت وير .

ويأتي تحديث واجهة المستخدم الجديدة المستندة على نظام تشغيل أندرويد 11 بالعديد من التحسينات على جهاز تابلت Galaxy Tab A 10.1، حيث تتضمن تحديث الأمان لحل لشهر يونيو الثغرات والمشكلات الأمنية،، مع بعض التعديلات على لوجة المفاتيح “ الكيبورد” ، وخيارات إضافية لقفل الشاشة، بالإضافة إلى فقاعات الدردشة، وكذلك إضافة ميزة جديد للمحادثة فى منطقة الإشعارات.

قامت شركة سامسونج بإطلاق التحديثات الجديدة في حوالي 30 دولة من بينها فرنسا وألمانيا والهند وبولندا وإسبانيا وتايوان وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا، كما وعدت بإطلاق التحديثات في الدول التي لم تتلقى التحديث حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكون هذه التحديثات أخر تحديثات لجهاز تابلت Galaxy Tab A 10.1 الذي يعمل بمعالج Exynos 7904، ، كما تعتبر واجهة المستخدم One UI 3.0 هى أولى الواجهات المستندة على نظام تشغيل أندرويد 11.

وكانت شركة سامسونج قد أطلقت تابلت Galaxy Tab A 10.1، في بداية عام 2019، بواجهة مستخدم مستندة على نظام تشغيل أندرويد 9، بينما كان العام الماضي هو أكبر تحديث للجهاز من قبل الشركة، حيث قامت بترقية نظام تشغيل أندرويد 9 إلى نظام تشغيل أندرويد 10.